上海官團訪台北燈節遭拒 北市府否認甩鍋中央

台北燈節2日晚間開幕，13公尺高主燈「福蛇豆豆」正式點亮。(記者陳正興／攝影)

台北市長蔣萬安 昨率領市府團隊揭開台北燈節序幕。13公尺高的主燈「福蛇豆豆」設在鄰近西門町商圈的中山堂廣場，點燈時，360度旋轉搭配光影及音效震撼全場，還有4大展區、逾120座燈組，但民進黨 議員質疑市府送件太晚來不及審查，卻把上海台辦、上海市政府訪團無法來台參訪燈節甩鍋中央。北市觀傳局強調，市府循例邀上海市參加台北燈節賞燈團，送件時間和往年差不多。

本報系聯合報報導，台北燈節昨起至2月16日，主燈每晚6時至10時每半小時展演一次，每次5分鐘，昨晚6時許揭幕，天空飄著毛毛雨，市長蔣萬安致詞時說，開幕遇到一點小雨，「我們是遇水則發」。

四大燈區也點亮，蔣萬安指出，「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，包括紙雕藝術家李信慧再現白蛇傳故事的「白蛇轉」燈組；位於西本願寺的「祈福燈林」，像是走進森林，民眾可領取祈福卡，寫上對新一年的祈願，掛上燈組。

台北中國時報報導，上海方今年規畫三團參訪台北燈節，但陸委會以送件過晚、壓縮審查時間為由，僅核准燈藝師、旅遊業者團來訪，上海台辦、上海市政府訪團無緣來台。蔣萬安表示，盼好不容易建立起來、對話溝通的善意成果能被延續。

報導指出，民進黨議員簡舒培昨質疑，中國各地台辦不斷阻擾台商回台參加海基會活動，尤其上海市台商人數最多，但回台參加海基會活動的台商人數卻最少，主因就是上海台辦關切、阻擾當地台商回台，對這樣不友善的舉措，政府當然要表達重視與不滿，限制上海市台辦人員來台參加台北燈節，北市府若看重上海團參加開幕點燈，更不該遲至1月20日才提出名單和「簡略」行程。

同黨議員顏若芳也表示，從日前解放軍釋出模擬影片意圖轟炸台北、雙城論壇 上海方代表職級降格，到中國阻擾台商回台、春節共軍擾台天天來、台南非代表處遭中國施壓等，處處可見中國對台惡意滿滿，蔣萬安卻用「玫瑰色的眼鏡（指過度樂觀）」看中國；往年雙城論壇或台北燈節的上海訪團在議會受質疑時，蔣總會甩鍋中央，稱「這是陸委會核准的」當擋箭牌，如今中國對台惡意加深，上海訪團申請接二連三遭駁回，蔣卻還想甩鍋。

觀傳局長王秋冬強調，市府循例邀請上海市參加台北燈節賞燈團，送件時間和往年差不多。