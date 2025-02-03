南非再施壓 迫台駐處降級更名搬離首都

南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。（圖／取自臉書Taiwan in South Africa）

南非 政府日前再度致函中華民國 駐南非代表處，要求駐處3月底前搬離南非首都普勒托利亞，甚至試圖將台方駐處降級並更名為「貿易辦事處」；外交部長林佳龍已召集應變小組討論因應方式。

南非政府去年秋天要求台方駐處搬離普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。外交部表示，台方自去年10月起，持續在對等和尊嚴的原則下，溝通並了解南非對未來雙邊關係的看法，同時堅守台方絕對不接受片面改變現狀的立場。

外交部重申立場指出，對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據台方相關規畫，決定因應方式。

在外交部發出新聞稿之前，民眾黨立委林憶君則批評外交部，面對中國打壓的外交生死存亡時刻，竟選擇默不吭聲、無話可說，希望相關單位向民眾釋疑，也期盼南非願意秉持民主信念交換意見。

林憶君指出，南非政府近日又致函台方駐南非代表處，再度限期要求駐處在3月底前遷離普勒托利亞；中國駐南非大使館也在同一時間宣布，南非民主聯盟聯邦主席麥爾近期曾經訪台，禁止麥爾及其家人入境中國、香港與澳門 ，由此顯示對於台灣在國際生存的空間，中國正在加大打壓力道。