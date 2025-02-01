數發部防洩密：公務機關禁用陸AI產品DeepSeek

數位發展部警告，公務機關等應限制使用DeepSeek AI產品，以防洩密。圖為瑞士日內瓦一支手機1月28日顯示大陸人工智慧產品DeepSeek下載頁面。（歐新社）

數位發展部昨日傍晚指出，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI 產品，以免使用者相關數據或資訊被有資安 疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

行政院人士表示，主管機關數發部已說明，為維護國家資通安全，公務機關使用相關軟體的規範，「尊重主管機關的認定」，也就是公務機關不得使用Deepseek AI服務。

數發部稱，依行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個資問題。

DeepSeek AI服務為陸方產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品。

為防範公務機關內部資訊在無法有效監管的情況下外流並構成危害風險，台灣從2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用場地，限制使用危害國家資通安全產品。

中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助的財團法人，參考辦理。

數發部指出，上班時間內不得利用電腦及網路設備從事與公務無關之行為，各機關資通安全防護至關重要，數發部將持續掌握相關技術發展，並適時調整資安政策，以保障國家資訊安全。