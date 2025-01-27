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「川普風險指數」台灣排第31 台廠憂泰、越名次高被增稅

記者尹慧中、馬瑞璿／台北27日電

美國總統川普1月20日走馬上任，研究機構預測，川普政府對東南亞地區加稅的風險不低，牽動全球供應鏈動態。

美國非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）近期發表「川普風險指數排行」，台灣排第31名，遠低於排名第一的墨西哥，以及排名第二的泰國。墨西哥、泰國都是近年相當熱門的投資地區。

台灣電路板協會（TPCA）分析，從川普上任前的發言以及釋出的訊息來研判，關稅僅是一種談判籌碼，川普的「美國優先」思維，針對不同國家、背後要解決的核心問題不盡相同。

ITIF從「軍事支出」、「貿易平衡」、「對中國大陸的韌性」以及「反美政策」等4個構面，來評估各別國家最終面臨關稅的風險高低，台灣僅排名31，低於墨西哥、泰國、南韓、日本等與台灣產業關聯性較高的國家，而加拿大則名列第五名。

無獨有偶，經濟學人研究智庫（EIU）發表的前10大「川普風險指數排行」當中，墨西哥、中國大陸與越南分別名列1、6、9名，而台灣並未上榜。

該機構分析，川普當選後，對全球供應鏈將產生影響，由於墨西哥、泰國、越南皆是台灣供應鏈熱門海外設廠的據點，受到關稅潛在影響程度與風險並不亞於台灣。在定位上，海外設廠具有分散風險以及增加供應鏈韌性的效益，仍值得鼓勵，但從另外一個角度來逆向思考，台灣亦可預作準備以爭取或吸引更多的投資。

過去幾年，中國大陸、墨西哥、加拿大是美國前三大進口國，成為了川普首波加稅對象。而越南是美國的第四大貿易赤字國，外界普遍認為，越南可能會是川普下一個加增關稅的國家。

在川普前一任期，不少企業為避開美中貿易戰，紛紛將廠房遷移到越南，不少台廠為此相當憂心。業者透露，目前已在觀察川普動向，但因美中貿易戰打得熱烈時，企業已陸續在全球布局，若是到時候真的要增加關稅，業者也會快速啟動產線調整，或者與其他策略夥伴合作，以免受到關稅問題影響。

川普 墨西哥 關稅

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