我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

刪凍預算創新高 學者：台國安高度政治化 華府恐反感

記者程嘉文／台北27日電
立法院21日三讀通過處理2025年度中央政府總預算案。（本報資料照片）
立法院21日三讀通過處理2025年度中央政府總預算案。（本報資料照片）

台灣在野黨創下預算最大減列與凍結幅度，各部會則紛紛喊出停止服務，藉此宣稱政務無法運作。台灣對外軍購是否可能受到影響？學者認為可能性很低，但在另一方面，川普政府比前任拜登政府，要求台灣增加軍費的壓力必然更大，從華府的角度看，也許會覺得台灣各政黨面對國安議題，態度仍然高度政治化，是否產生負面影響，反而有令人擔心之處。

淡江大學整合科技與戰略研究中心研究員揭仲說，國防預算在裝備費用項目統刪3%，但立院也表示可以用其他項目下的開銷相抵，國防部有相當大的因應空間。至於業務費方面，先前在野黨曾主張，凍結70%，支用到30%時，再向立法院會要求解凍。然而立院通過預算解凍需要一定流程，正常情況是2到3周的時間，因此中間可能造成空窗期。

揭仲表示，後來在野黨修改為凍結30%，要求解凍的門檻仍為30%，如此一來，國防部就有很充裕的時間，向立院提出要求解凍的提案，所以也不至於造成明顯影響。

不過揭仲也警告，總預算審查過程與三讀後所引發的種種爭議，可能會讓華府許多人士覺得，台灣各政黨在處理包括國防等重大議題時，態度是高度的政治化，這種評價對後續雙方軍事交流的持續深化，是否會造成不利的影響，反而值得密切觀察。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑說，如今朝野對抗的氛圍，會讓人想到當年扁政府提出6108億台幣(約186.5億美元)軍購特別預算。原本應專業的議題，變成彼此意氣之爭，甚至成為罷免戰的工具。若說美國會因為預算被刪被凍，就質疑台灣沒有防衛決心，論調太過誇張，應該不至於如此。但美方可能會更注意到，台灣政治會不會因為朝野在國會議事的激烈對抗，產生類似癱瘓的狀況。

預算 國防部 華府

上一則

黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作

下一則

「川普風險指數」台灣排第31 台廠憂泰、越名次高被增稅

延伸閱讀

台國安人士：美中多溝通非壞事 台與川普國安首長均熟悉

台國安人士：美中多溝通非壞事 台與川普國安首長均熟悉
兩岸緊張 志願役賠錢退伍暴增 2020年401人 去年1565人

兩岸緊張 志願役賠錢退伍暴增 2020年401人 去年1565人
台自製海鯤艦海試 缺水、保險、噪音… 關卡重重待解

台自製海鯤艦海試 缺水、保險、噪音… 關卡重重待解
專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘

專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅