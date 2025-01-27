刪凍預算創新高 學者：台國安高度政治化 華府恐反感

立法院21日三讀通過處理2025年度中央政府總預算案。（本報資料照片）

台灣在野黨創下預算 最大減列與凍結幅度，各部會則紛紛喊出停止服務，藉此宣稱政務無法運作。台灣對外軍購是否可能受到影響？學者認為可能性很低，但在另一方面，川普政府比前任拜登政府，要求台灣增加軍費的壓力必然更大，從華府 的角度看，也許會覺得台灣各政黨面對國安議題，態度仍然高度政治化，是否產生負面影響，反而有令人擔心之處。

淡江大學整合科技與戰略研究中心研究員揭仲說，國防預算在裝備費用項目統刪3%，但立院也表示可以用其他項目下的開銷相抵，國防部 有相當大的因應空間。至於業務費方面，先前在野黨曾主張，凍結70%，支用到30%時，再向立法院會要求解凍。然而立院通過預算解凍需要一定流程，正常情況是2到3周的時間，因此中間可能造成空窗期。

揭仲表示，後來在野黨修改為凍結30%，要求解凍的門檻仍為30%，如此一來，國防部就有很充裕的時間，向立院提出要求解凍的提案，所以也不至於造成明顯影響。

不過揭仲也警告，總預算審查過程與三讀後所引發的種種爭議，可能會讓華府許多人士覺得，台灣各政黨在處理包括國防等重大議題時，態度是高度的政治化，這種評價對後續雙方軍事交流的持續深化，是否會造成不利的影響，反而值得密切觀察。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑說，如今朝野對抗的氛圍，會讓人想到當年扁政府提出6108億台幣(約186.5億美元)軍購特別預算。原本應專業的議題，變成彼此意氣之爭，甚至成為罷免戰的工具。若說美國會因為預算被刪被凍，就質疑台灣沒有防衛決心，論調太過誇張，應該不至於如此。但美方可能會更注意到，台灣政治會不會因為朝野在國會議事的激烈對抗，產生類似癱瘓的狀況。