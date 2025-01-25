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駕快艇直闖淡水 陸前艇長判刑8月定讞

記者王宏舜／台北25日電

中共海軍艦艇長退伍的阮芳勇去年6月駕快艇偷渡「投奔自由」，一審被依未經許可進入台灣地區罪，判處八月徒刑，台灣高等法院駁回阮的上訴，阮還押看守所時還告訴記者「想留在台灣」，最高法院近日駁回上訴，全案定讞。

阮芳勇去年6月8日先在福建省寧德市三都港，購買船身為玻璃缸船體、配備YAMAHA 60P弦外機的快艇，再於同日晚間從三都港出發，行經連江縣東引鄉海域時，因風浪較大停留，接著再朝台灣方向行駛。

6月9日早上，快艇抵達淡水外海，阮芳勇長驅直入淡水老街渡船頭C碼頭，結果與往返八里至淡水間的交通船「順風122號」擦撞，船船長魏來福、船員黃祥恩協助將快艇停好後，阮即向兩人表明來自大陸，魏聽了跟黃說「趕快報警」，通報海巡署處理。

警方抵達時，阮芳勇自首說「我是大陸開船過來的，我來投案」，海巡署人員立即將阮逮捕，士林地檢署依入出國及移民法起訴阮。

法院認為，阮芳勇為了來台灣，對台灣海防相當了解，他以「自駕」方式橫渡台灣西北海域入境，嚴重損害我國國家安全及政府對入出國管理的正確性，考量符合自首減刑、犯罪動機、目的、手段等情節，以及已婚育有未成年子女，判刑八月。

快艇 偷渡 中共

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