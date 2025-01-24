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陸團客赴台踩線 梁文傑：還沒收到申請 循小兩會溝通

記者陳宥菘／台北24日電
陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）
陸委會副主委梁文傑。（本報資料照片）

中國大陸文旅部宣布將恢復福建、上海陸客來台團體旅遊後，傳上海、福建旅遊業者最快2月將來台踩線、參加旅展。陸委會副主委梁文傑昨天表示，目前都還沒收到正式申請。他並表示，台方台旅會近日會聯繫陸方的海旅會，就雙方關切的事項進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。

陸委會先前表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，尚待陸方公布具體作法，並儘速循觀光兩會溝通。大陸國台辦則指，兩岸旅遊問題的癥結和障礙不在「小兩會」是否溝通。

梁文傑昨天在例行記者會上表示，兩岸觀光已經斷了好幾年，過去兩岸有各自的組團社、接待社，這些名單會有些變動，以及未來可能的路線，包括旅行社的分配等，這都必須要討論，還是建議由台旅會跟海旅會展開溝通。

倘若大陸方面單方面宣布開放，陸委會是否會拒發簽證？梁文傑重申，目前為止，大陸文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以說未來會怎麼樣，這些都算是假設性的問題。

在大陸文旅部宣布政策意向後，據悉，上海、福建旅遊業者已全面動起來，上海觀光協會將於2月13日組踩線團來台；福建旅行業者也將申請2月12日以參加春季旅展為名入境，並在北中南辦理推廣會。但梁文傑表示，目前還沒有收到上述兩案正式申請。

他說，過去一年有90多個踩線團，各省市都有。「我們都歡迎大陸旅行社來台參加台北旅展或是高雄旅展，但這未必和最近陸方文旅部所講的是同一回事」。

梁文傑指出，目前為止，大陸文旅部並沒有宣布台灣是旅行社可以去的地方，目前都沒有觀光團。他並指，踩線團都是以「專業人士交流」名義申請來台。

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