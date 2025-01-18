大陸遊台搜索暴增 北京學者：盼兩岸交流春暖花開

中國大陸文旅部宣布恢復上海、福建居民赴台團遊，可望為台灣觀光業注入活水。圖為新北市著名景點野柳，一直是陸客旅遊重點地。（記者杜建重／攝影）

中國大陸文旅部昨宣布將開放福建、上海團客赴台旅遊，讓兩岸觀光 旅遊業備受期待。大陸學者解讀，希望據此可以開啟2025兩岸交流的春暖花開。立法院前院長王金平 說，這是很好的開端，政府應該要善用這樣的利基，推動兩岸比較正常和善的來往，才能夠開啟兩岸和平的起點。大陸旅遊平台數據則顯示，台灣相關搜索量上漲近5成。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣昨天受訪表示，這「是一個好消息」，他並指，「如果這個開端效果好，希望據此可以開啟2025兩岸交流的春暖花開」。

王金平昨天參加一場學術論壇時說，這樣的善意要互相運用，彼此都能為兩岸交流和合作一點貢獻。台灣國際戰略學會理事長王崑義則表示，近日上海兩位學者盛九元、嚴安林也到台灣試水溫，他認為兩岸的情況是往和解的方向在走，未來對撞的情況會比較少一點，多一點和平，少一點戰爭。

大陸社群平台對文旅部的宣布也有極多的討論，僅在央視新聞此篇報導的微博 下方，昨天就湧入上千則留言，有網友說「北京也快安排上」、「四川也要」、「安徽也要」、還有說「自由行快安排上」、「最想當福建人的一次」。

澎湃新聞報導，消息發布後，立即有大陸旅遊業者和台灣業者接洽。上海知情人士表示，上海正在爭取農曆年前開放民眾赴台遊，若農曆年前無法成行，仍希望將時間點能擺在3月，能搭上後面的「五一」假期及暑假。多家業者也都樂見，並努力向相關單位接洽，盼能趕上首發團。

另據攜程昨天數據顯示，台灣相關搜索量上漲48%；「去哪兒指數」小程序顯示，昨天上海─台北搜索量環比上周增長16%，福州─台北增長接近6倍，廈門增長1.2倍；除此之外，深圳、重慶飛往台北的搜索量也有明顯增長。