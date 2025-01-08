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英國前首相：中國若占領台灣 將對全球產生重大影響

記者陳湘瑾／即時報導
英國前首相特拉斯2023年抵台訪問。（本報資料照片）
英國前首相特拉斯2023年抵台訪問。（本報資料照片）

英國前首相特拉斯（Liz Truss）近日接受美國之音專訪，她在訪問中將台灣描述為自由與民主的關鍵戰場，並指出若中國變得更加強大並占領台灣，那麼這將對全球產生重大影響，不僅會破壞全球半導體供應鏈，還會進一步助長其他威權政權的擴張野心，她強調，「西方必須團結起來，威懾中國，防止局勢升級」。

特拉斯提到，她曾在擔任負責兒童保育和教育事務的副國務大臣期間訪問過武漢和北京，當時她對中國的教育體系表示欽佩。然而2018年大陸國家主席習近平通過修改憲法實現權力鞏固，徹底改變她對中國的態度，「我們許多西方人曾認為，隨著中國經濟開放，社會自由也會隨之而來。但這種希望已被徹底擊碎，中國已不再是西方可以誠信交往的國家」。

面對中國的經濟威脅，特拉斯多次提出民主陣營的國家要建立「經濟版北約」（economic NATO）的構想，即聯合西方國家在貿易和經濟政策上共同應對中國的影響力，西方國家必須在經濟上超越中國，向世界展示自由市場制度的優越性。

特拉斯也點出西方國家在面對威權主義威脅時的自滿態度，「許多西方國家由於採取嚴格的環保政策、高稅收和過度監管，削弱自身防禦能力，而中國等威權政權利用這些弱點」。

在英國與台灣的外交關係上，特拉斯呼籲英國提升台灣的外交地位，「我希望這些地位能得到提升，並變得更加突出」，特拉斯指出，提升台灣的外交地位將向北京發出強烈信號，表明西方堅定支持台灣的主權。她還呼籲加強英國與台灣的貿易關係，並為台灣提供更多的軍事支持，以遏制中國的侵略行為。

特拉斯以支持自由市場和對中國強硬而著稱，把中國視為全球自由的最大威脅，她在任職內閣首期間多次呼籲強化台灣防備和台海安全，並曾在2023年5月訪台，是繼柴契爾夫人（Margaret Thatcher）1996年訪台之後，睽違27年來台的英國前首相。

特拉斯 供應鏈 北約

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