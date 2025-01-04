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台東縣長饒慶鈴率團走訪北京、上海6天 行銷鳳梨釋迦

特派記者廖士鋒、記者尤聰光／台北4日電
台東縣長饒慶鈴4日出訪大陸，她表示，此行將會行銷農產品。（記者尤聰光／攝影）
台東縣長饒慶鈴4日出訪大陸，她表示，此行將會行銷農產品。（記者尤聰光／攝影）

新年伊始，台東縣長饒慶鈴今日將訪問大陸，成為今年第一位登陸的縣市首長。根據官方公開的計畫書，她此行將會行銷農產品、期盼增強台東農產品在大陸地區的銷售量。饒慶鈴表示，此行程去年就排定，除行銷鳳梨釋迦等農產品，也在了解銷售通路，她和縣府團隊是去解決和了解問題，而非製造問題，外界應多鼓勵與祝福。

據了解，饒慶鈴即將在4日至9日訪陸，一共六天的行程將涵蓋北京與上海，具體將在4日抵達北京、隔日舉辦「農產業推廣活動」，7日轉往上海並參訪企業，9日自滬返台。饒慶鈴將帶領「台東縣青年事務發展委員會」委員及相關產業人士約30人登陸，主要目的是推廣農產品、多元行銷通路、增進青年多元發展等。

此外，大陸國台辦在去年12月底已向駐北京台媒發出採訪通知，宣告「我辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」。

饒慶鈴說，此次訪陸除推廣農產品及多元行銷釋迦通路，還有青年發展事務交流等，訪陸期間任何活動團員不會受訪及發言，行程活動內容都由縣政府新聞科統一對外發布。

大陸海關總署2021年9月以台灣的鳳梨釋迦驗出介殼蟲為由禁止輸入，直到2023年6月饒慶鈴赴廈門出席海峽論壇後宣告恢復，同年底首批鳳梨釋迦出口大陸。但自去年9月起，大陸停止對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品的免徵進口關稅政策，換言之2005年「連胡會」後開始的台灣水果免稅政策正式走入歷史。

台東鳳梨釋迦。（圖／台東縣府提供）
台東鳳梨釋迦。（圖／台東縣府提供）

2021年陸方暫停釋迦輸陸後，台東縣政府加強輔導農民、集貨包裝廠提升品質，補助農民購買空壓機加強採果後初步清潔，輔導農民投入產銷履歷驗證，並與台東大學合作訂出鳳梨釋迦品質管理規範，協助農民改善場域，確保鳳梨釋迦外銷品質。

台東縣政府前年獲得陸方註冊重新開放，去年底陸方再新增1367筆果園、三家包裝廠取得註冊，累計共40家包裝廠、2655家果園的鳳梨釋迦可以銷陸。

據大陸海關總署官網「港澳台地區動植物產品及其檢疫註冊名單」，目前對全台灣開放的「新鮮水果」類別，已獲得檢疫註冊登記名單的總家數為2759家，其中除2695家為鳳梨釋迦（陸稱番荔枝）外，另有64家是屬於花蓮文旦柚，文旦柚也是於去年9月由陸方重啟恢復進口。

釋迦 釣魚台 關稅

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