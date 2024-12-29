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赴陸註冊台北故宮？挨批自我矮化 律師：沒加「中國」難過關

記者唐筱恬、張博瑞／台北29日電
故宮博物院近年推出的文創商品屢遭中國大陸的廠商侵權，立委爆料故宮內部正在評估以「台北故宮」名義至大陸申請商標，遭質疑自我矮化。（記者余承翰／攝影）
故宮博物院近年推出的文創商品屢遭中國大陸的廠商侵權，立委爆料故宮內部正在評估以「台北故宮」名義至大陸申請商標，遭質疑自我矮化。（記者余承翰／攝影）

故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭中國大陸民間廠商侵權，國民黨立委黃健豪詢問處理進度，發現故宮內部正評估以「台北故宮」名義向大陸申請商標。他批評，故宮此舉根本是配合盜版商自我矮化，要求故宮立即停止以「台北故宮」申請商標。

故宮回應，迄今沒有以「台北故宮」名義至大陸申請商標，也暫無此規畫。

國立故宮博物院享譽全球，但網路上山寨故宮博物院的商品屢見不鮮，黃健豪辦公室以書面發函詢問故宮「如何解決侵權問題？」故宮回覆，近來大陸地區廠商以「台北故宮」名義販售未經故宮授權的商品，為正本清源，故宮評估以「台北故宮」為商標名註冊，但其目的非取代「國立故宮博物院」，而是增列商標，避免第三方濫用名義。

黃健豪批評，故宮長期被大陸廠商盜版，竟異想天開以「台北故宮」為名註冊商標，不但無法解決盜版，更是官方向對岸自我矮化的行為，若大陸接受商標申請，並以此宣傳故宮自我矮化行徑，難道這是民進黨政府同意一國兩制的做法嗎？

黃健豪爆料，故宮評估以台北故宮名義申請商標，於今年7月拜會陸委會詢問意見，陸委會回覆恐有自我矮化疑慮，但故宮仍置若罔聞，直到12月仍繼續找律師研究申請商標事宜。

民進黨立委吳思瑤表示，經故宮說明，評估以「台北故宮」為載示名稱及申請註冊可行性，是「增列」而非「取代」，是不得已的因應方式，並非矮化，而是司法救濟，請社會理解，也請國民黨立委充分了解緣由再批判。

故宮回應，為求正本清源，委請專業單位評估以「台北故宮」為載示名稱及申請註冊的可行性，以免故宮未使用該名稱，卻被他人使用，造成採取司法救濟舉證的難度，而今年12月召開專家學者諮詢會，認為以「台北故宮」取得註冊應能更有效遏止第三方利用近似商標註冊，或冒用院方名義行銷等侵權行為。

故宮強調，但目前都還在徵詢學術及法律各界意見，初步規畫將在台灣註冊，而故宮迄今並無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標的案例，暫時也沒有此規畫。

立勤國際法律事務所主持律師劉韋廷直言，據大陸當地法令，只要與台灣有關，皆須加上「中國」二字，以「台北故宮」作為商標申請，一定無法順利註冊，故宮也無法使用商標法向侵權者提告。

故宮 盜版 國民黨

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