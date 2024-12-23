新聞評論／川普個人外交 蔡英文有示範 賴清德應審慎

前外交部長、前國家安全會議秘書長李大維撰寫中的省思錄，討論台灣如何因應川普2.0。（本報資料照片）

聯合報19日摘刊總統府前秘書長李大維撰寫中的省思錄，討論台灣如何因應川普 2.0。李大維透露了一段蔡政府時期台美高層互動的秘辛：前總統蔡英文 曾經致函時任美國總統川普，也確實讓川普讀到她的親筆信，並委由負責貿易的閣員考慮；但川普意志強烈，台方提出的建議並不符合美方政府當時思維。

李大維並未詳述蔡英文是在什麼時候向川普提出什麼建議，但推測應是台美經貿議題。川普傾向以雙邊而非多邊協定處理經貿議題，因此當時一上任就從TPP退群，要求各國改簽雙邊貿易協定。這對在區域整合中備受中國大陸排擠的台灣而言，自然是個突破的契機。而曾在川普當選後與其通話道賀的蔡英文，再度親函川普，推動台美經貿議程，應具有火車頭的關鍵作用。

然而，川普意志強烈，蔡英文的建議遭否決了。甚至蔡英文雖在2020年8月主動宣布開放美國萊豬進口，也未打動川普，換得台美經貿協定，只得到一項空泛的經濟與商業對話。直到拜登上台後，才基於印太戰略與供應鏈重組考量，在印太經濟架構不納入台灣的情況下，另行推動台美21世紀貿易倡議，但已遠非台灣渴望的自由貿易協定。

李大維建議，因應川普2.0，首要策略是有直接管道，能上達天聽。蔡英文做到了。川普有濃厚的個人外交與利益交易的色彩，蔡英文因緣際會，與川普通話，創造了一個外交小高潮；但寫信給川普，爭取經貿實質突破，卻效果有限。檢視蔡英文與川普的通話與通信，凸顯了個人外交的優勢與局限。

加拿大總理杜魯多的慘痛教訓，值得台灣警惕。川普的關稅大刀，第一刀砍向與美國最親近的加拿大和墨西哥，稱將對加墨產品課徵25％關稅。杜魯多搶先飛到川普的海湖莊園共進晚餐，卻遭川普嘲諷「美國第51州」、「加拿大州州長」羞辱。而由於對如何因應川普意見分歧，副總理請辭，執政黨分裂，執政9年的杜魯多正面臨6成7民意要求下台與黨內逼宮的壓力。

川普與習近平的關係，則值得關注。川普提到與蔡英文通話，強調台灣是軍火大客戶；川普提到與習近平溝通，則凸顯習是他的好朋友。川普打破傳統邀習近平出席就職典禮，甚至說中國與美國可以一起解決世界所有問題。台灣該喜或該憂？川普的個人外交與談判交易，可能有助於降低大陸犯台機會；但台灣利益可能被交易，美中一起解決世界問題更可能包括台灣問題。

比較起來，賴清德 在對日關係上深植人脈，但在台美關係上卻不存在個人外交優勢；前朝人脈未入川普新閣、揮之不去的疑賴論，都讓他處處受限。從就職演說拋出新兩國論到雙十演說靠攏中華民國的轉向，以及出訪南太繞路外交中規中矩，可以看出重重的框架與限制。不過，如果賴清德懂得克制，調整立場，改變作風，川普的個人外交與交易模式，仍為台灣提供了機會，當然也帶來更大的挑戰。

川普以個人外交突破傳統國際規範與價值的框架；但個人外交仍以實力為後盾，川普愛炫耀與強權領袖的關係，個人外交最後還是回到國際權力結構，並由權力界定道德價值、國家利益與交易規則。李大維除提醒台灣操盤手應避免讓美中攤牌、交易台灣，更引國際關係現實主義大師摩根索對政治領袖的忠告：審慎，也就是權衡不同政治行為，考量政治後果，是政治領域中的最高道德。賴清德上任半年，北京當局舞劍兩回，還背一場幽靈軍演。審慎，賴清德應審慎！