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馬英九參觀三星堆博物館 盼台灣民眾了解中華文明精華

中國新聞組／即時報導
馬英九在參觀三星堆博物館時，對館內展品頻頻讚嘆。（圖／馬英九辦公室提供）
馬英九在參觀三星堆博物館時，對館內展品頻頻讚嘆。（圖／馬英九辦公室提供）

中華民國前總統馬英九22日上午前往位於四川德陽的三星博物館參觀。根據馬英九辦公室提供的新聞稿，在兩個小時的參觀過程中，馬英九頻頻讚嘆。他表示，3,000多年前的文物能保存下來，又這麼精美，讓他相當感動，同時也驚訝於當時約為商周時期，居然有這麼高度的工藝技術。

三星堆為新石器時代至商周的蜀文化遺址，先後出土大量珍貴文物，著名的有：大型青銅通天神樹、商代青銅戴冠縱目面具、青銅大立人、金面罩、銅扭頭跪坐人像、青銅大面具、金鳥形飾等等。

由於三星堆出土的文物不僅造形和藝術風格迥異於中原文明，一些人形銅像在外觀甚至不像人類，不少人因此懷疑三星堆文明可能是「外星文明」。

對此，中國社會科學院考古研究所研究員施勁松曾表示，「首先三星堆肯定不是外星文明，而人們之所以這麼說可能有一個預設的前提，就是認為古代文明都是已知的，甚至是單一的。我們不能因為它是未知的，就認為它是外星文明，因為考古學探索的就是未知。」

馬英九對於中國大陸這些年在保存各項文物與遺址上的用心也表達他個人的敬佩之意。他表示，很多都是世界文化遺產，都是全人類的瑰寶，大陸有這樣的用心，值得台灣學習與參考。

馬英九還建議，台灣的歷史研究機構及學者，可以與三星堆博物館聯繫合作，讓更多台灣民眾可以有機會了解這個偉大的發現與中華文明的精華。

2023年7月26日，三星堆博物館新館開館即將屆滿一周年之際，中共總書記習近平也曾前往參觀。

馬英九22日上午參訪三星堆博物館的行程，並未開放台灣媒體採訪，

前總統馬英九22日上午前往位於四川德陽的三星堆博物館參觀。（圖／馬英九辦公室提供...
前總統馬英九22日上午前往位於四川德陽的三星堆博物館參觀。（圖／馬英九辦公室提供）

三星 馬英九 博物館

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