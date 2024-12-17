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M1A2新戰車用渦輪引擎、裝空調 立委：陸軍要有新思維

記者程嘉文、林銘翰、黃雅慧／連線17日電
台灣向美採購M1A2戰車的首批38輛，連同4輛M88A2裝甲救濟車，15日抵台；軍方16日凌晨租用民間拖板車，執行「下板」作業，並由台北港運抵新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部。M1A2砲塔頂部有兩挺機槍，分別由車長與裝填手操作，但配合船運都拆下。國防部表示，戰車完成整備後，將對外公開展示。(圖／國防部提供)
台灣向美採購M1A2戰車的首批38輛，連同4輛M88A2裝甲救濟車，15日抵台；軍方16日凌晨租用民間拖板車，執行「下板」作業，並由台北港運抵新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部。M1A2砲塔頂部有兩挺機槍，分別由車長與裝填手操作，但配合船運都拆下。國防部表示，戰車完成整備後，將對外公開展示。(圖／國防部提供)

M1A2戰車抵台，成為近日軍事新聞焦點。比起國軍現役的CM11/M60A3，M1A2具備許多上一代戰車沒有的裝備。在戰車戰力的三項指標，即火力、機動力、防護力上，都大幅超越前輩。不過，立委提醒，陸軍引進不同世代的裝備，必須要有新思維，而且中共早就對M1A2研擬應對方案，台方不能自以為無敵。

M1戰車捨棄一般車輛的柴油內燃機，改用類似噴射發動機的燃氣渦輪引擎，運轉噪音也接近飛機。燃氣渦輪引擎的體積小馬力大，必要時甚至可使用其他燃料，缺點是耗油量高。M1A2的一二○公釐M256光膛主砲，也是國軍首度引進這種歐美陣營至今最強的大口徑戰車砲。

美製戰車以往只有鼓風機，熱天在車內宛如烤箱，M1開始裝置空調，乘員舒適性大為提升。國軍的M1A2T比照科威特的M1A2K，在砲塔後方加裝輔助冷卻與電源系統（ACPS），主體是一部小型發電機，即使戰車關閉引擎，仍能提供空調與射控系統、砲塔旋轉所需之電力。

立院外交及國防委員會召委林憶君說，對於新世代裝備的部署、運用及維修等，陸軍都應該要開始有新思維，更不要把M60A3戰車的觀念，套用在M1A2。例如新式引擎馬力雖強，但其維修與用油等後勤問題，軍方是否已做好準備？

林憶君說，儘管M1A2戰車是當今綜合性能最強的戰車，但也並非無堅不摧、不會被人擊毀的「無破綻」戰車。尤其M1問世已久，中共解放軍早就研究應對方案，現代戰場是體系化作戰，陸軍不能過度倚仗該戰車的性能，必須依照可能面對的戰場環境妥適運用，才符合軍購保家衛國之目的。

針對M1A2T戰車運抵台灣，大陸外交部發言人林劍昨在記者會上回應稱，中方敦促美方停止武裝台灣，並指台灣「以武謀獨」的圖謀注定不可能得逞，中方將堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

中共 解放軍

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