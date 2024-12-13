我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

薄瓜瓜秀出南園婚紗照千人按讚 網友：勇敢的台灣女孩

記者賴錦宏／台北13日電
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜在社群帳號X（前推特）上，秀出他的兩張婚禮照片。一張是婚禮舞會中擁吻新娘許惠瑜的照片，另一張則是兩人身著中式新人禮服走過南園的長廊。並且寫了一句：「she saw past my red flags。」引來近千人按讚，許多網友誇讚台灣女孩勇敢，並且祝福他們百年好合、早生貴子。

推特上有網友稱，薄瓜瓜「she saw past my red flags。」翻譯成中文是：她看到我的危險訊號了！也可以是：她看到了我的紅旗。網友稱，勇敢的女孩，就算是火坑也敢往裡跳。

更多的網友是祝福薄瓜瓜與台灣女孩的婚姻。「郎才女貌，恭喜」、「永結連理」、「新婚快樂」、「祝福你們」、「恭喜你成為台灣女婿」、「我必須說她很勇敢，同時祝福你們。」

還有網友，希望薄瓜瓜開YOUTUBE帳號，為自己辯護，把許多事情說清楚講明白。「瓜哥開個油管唄」、「第一個月成為百萬博主，不成問題！」、「最好發一小段自己說話的影片，否則還是有人會說這個號是假帳號」、「開個YOUTUBE帳號，把當年到現在的事情說清楚，對你是最佳選擇！」、「瓜瓜要和粉絲多交流，愛看」。

也有網友警告：「自古以來，奪嫡失敗王公貝勒都沒有好下場，勸你低調，老老實實做個富翁」。

薄瓜瓜上月迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，婚宴地點挑在極為隱密的南園；據了解，面積達27公頃的南園三面環山，當天受邀賓客進大門要停車受檢確認身分，工作人員要簽保密協議，社群平台都得關閉，所以婚禮現場很難被外界拍到。

薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）
薄瓜瓜和新娘許惠瑜穿著中式新人禮服走過聯合報南園長廊。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜 推特 薄熙來

上一則

艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪

下一則

雙城論壇黑名單 陸委會封殺上海台辦主任、陸媒共10人

延伸閱讀

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書
薄瓜瓜婚禮片流出 他致辭代父喊冤：薄熙來為大局犧牲

薄瓜瓜婚禮片流出 他致辭代父喊冤：薄熙來為大局犧牲
薄瓜瓜台灣婚禮談父母 稱薄熙來、谷開來「忍辱負重、為大局犧牲」

薄瓜瓜台灣婚禮談父母 稱薄熙來、谷開來「忍辱負重、為大局犧牲」

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光