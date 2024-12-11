可望參加川普就職典禮 賴清德祝韓國瑜「一路順風」

賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）10日一同出席亞洲民主人權獎頒獎。（記者林俊良／攝影）

昨天是世界人權日，賴清德 總統、立法院長韓國瑜 一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，並肩而坐的兩人多次交頭接耳、互動熱絡。據了解，兩人談話除聚焦獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」，賴清德也祝福韓國瑜「一路順風」，間接證實將指派韓率團參加美國新任總統川普 就職典禮。

川普明年1月20日就職，據了解，府方日前已透過管道邀請韓國瑜代表總統出席川普就職典禮，但基於雙方默契而尚未公布。由於立法院尚未收到府方函文，韓國瑜辦公室人士僅低調回應稱「一切尊重府方安排」，目前尚無訊息可以報告。總統府發言人郭雅慧表示，目前代表團相關作業仍在規畫邀約中，待確定後會正式向民眾報告。

對於賴清德「不卡韓」、擬依慣例指派韓國瑜率團參與川普就職典禮，朝野立委多抱持肯定態度。國民黨立委李彥秀表示，賴清德派韓國瑜可以讓朝野關係獲得舒緩，並可向全世界展現台灣自由、民主、多元的價值。

民眾黨立委林憶君也稱，期盼賴總統能夠釋出更多善意，也樂見未來朝野有良好互動。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘強調，民進黨團還是希望在野要一起把明年度總預算案完成三讀，不要拖延到韓國瑜的美國行程。

台方慶賀美國總統就職，過去多由國會議長率團。立法院前院長王金平2009、2013年代表率團參與美國總統就職典禮，2017年川普就職也由時任立法院長游錫堃率團參與。