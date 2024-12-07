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逼巴拉圭棄台被逐…陸戰狼踢鐵板 台爭國際空間更應低調

記者 張文馨
中國大陸外交官徐偉因遊說巴國外交轉向遭驅逐。圖為徐偉今年3月出席中國與墨西哥的發展論壇。(取自北京周報)
中國大陸外交官徐偉因遊說巴國外交轉向遭驅逐。圖為徐偉今年3月出席中國與墨西哥的發展論壇。(取自北京周報)

巴拉圭驅逐赴亞松森遊說巴國外交轉向的中國大陸外交官徐偉，典型的戰狼踢鐵板例證。

巴拉圭的說法是，中國大陸外交部拉美司公使銜參贊徐偉持簽證入巴，目的在參加聯合國教育、科學及文化組織會議，卻跑到國會去遊說巴拉圭議員支持與中華民國斷交，與中華人民共和國建交，並稱這樣會「賺更多、省更多」。

巴拉圭以外交等級上最嚴重的「不受歡迎人物」（persona non grata），要求徐偉限期出境，算是讓北京相當難堪。

時機點恰巧撞上賴清德總統出訪南太平洋友邦，容易引發聯想；實際上，這樣的外交角力在全球各處，檯面下的運作根本從未停歇，大到總統出訪，小至台灣官員或議員出國訪問，東道國都會面臨來自北京的不滿和壓力，一名北京涉外人士曾說，「無論情節輕重，只要涉及台灣（就是大事）。」

北京近年積極經營區域關係，頗有與美國互別苗頭之意，戰狼四處出征造成的外交摩擦事件不斷，從趙立堅、耿爽、盧沙野到最近的徐偉都是。

今年4月，捷克媒體報導，中方軍事外交官在布拉格騷擾到訪的中華民國副總統當選人蕭美琴；為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍，捷克外交部一度考慮驅逐此人。時至今日，所謂驅逐都沒有下文。關鍵還是在地主國的綜合考量，而非所謂民主價值或與台灣關係的遠近。

巴拉圭如今不滿干涉內政驅逐中方外交官，今年8月也因不滿美國制裁巴國菸草公司，而驅逐美國駐巴拉圭大使。

巴拉圭總統潘尼亞多次表示支持與中華民國的邦交關係，也不妨礙他喊話希望推進對中貿易。作為南美洲唯一與中華民國建交、與中國大陸沒有邦交的國家，巴拉圭歷任總統雖然都強調支持巴台邦誼，國內始終存在棄台北轉投北京的聲音，背後原因就是經濟。

潘尼亞的前任阿布鐸前年接受英國金融時報訪問時，話講得非常明白：「台灣對非邦交國投資超過60億美元，我們想要從中爭取10億美元的投資。」阿布鐸說，「這有助我們強調和台灣建立戰略聯盟的重要性。」

阿布鐸在訪美時告訴金融時報：「我們正和台灣總統合作…讓巴拉圭人民感受到來自戰略聯盟實實在在的好處。」

巴拉圭驅逐中國大陸外交官，反映北京在國際社會擴張空間時的莽撞後果；台灣爭取國際空間，更應低調彈性，在不影響中華民國尊嚴前提下徐圖進展。

中華民國 邦交 投資

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