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陸傳軍演 賴清德訪友邦返台喊話「舉拳頭不如張開雙手」

台灣新聞組／台北7日電
賴清德總統（右）結束首次出訪友邦行程，6日返抵台灣。他表示，此行有三項收穫，深化跟友邦情誼、開啟「價值外交」的新時代、凝聚海外挺台灣的力量。（記者季相儒／攝影）
賴清德總統（右）結束首次出訪友邦行程，6日返抵台灣。他表示，此行有三項收穫，深化跟友邦情誼、開啟「價值外交」的新時代、凝聚海外挺台灣的力量。（記者季相儒／攝影）

賴清德總統昨結束首度出訪友邦行程，對於中國大陸可能發動軍演，他向大陸喊話「舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演、軍艦、飛機給予周邊國家脅迫，都無法贏得任何國家尊敬」，希望中國回到國際正常軌道，停止任何帶來不安跟遺憾的單邊行為。

賴總統昨結束七天六夜出訪行程；返台前夕，在帛琉與隨行採訪團茶敘。賴總統表示，中國近期在印太跟台海單邊行為，國安單位、國軍都有緊密掌握與準備，確保台海與印太地區和平穩定是國際高度共識，中國作為區域一員對區域和平穩定也有相對責任，希望中國回到以規則為基礎的秩序上，「這是中國要走的正確路」。

賴總統說，台灣願在對等尊嚴下跟中國交流合作，謀取和平共榮的目標，和平無價、戰爭沒有贏家，「我們對和平要有理想，但不能有幻想」，一定要持續提升軍事國防力量，以及經濟實力與韌性，再用民主自由人權的普世價值，跟民主陣營肩並肩站在一起。

賴清德也說，一直以來希望兩岸能展開健康有序的交流，但如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂交流、一手共機共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背交流的本意。

川普新政府即將上台，台美關係是否出現變化，賴總統說，台美共享民主自由及人權的普世價值，台灣長期享有美國跨黨派的支持，有信心和美國新政府持續深化各項合作，抵抗威權擴張也創造兩國繁榮發展。

對於如何維護台灣安全與台海和平，賴總統說，必須先理解台灣的關鍵角色，「我們盡責，相信美國與其他民主國家，也會扮演應有的角色」，大家分工合作，自然能確保區域和平穩定。

賴總統也表示，偉大國家不在於人口多少、土地大小、軍備是否強盛，而是跟文明程度相關，愈文明國家，愈尊重民主自由人權的普世價值，也重視如何照顧民眾。

賴總統昨傍晚返抵國門，專機落地前空軍派出4架Ｆ-16伴飛。至於此次出訪所謂的突破，賴總統認為，是所有理念相近國家跟地區面對極權主義擴張，更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊，為了維護印太地區民主和平繁榮所呈現的結果。

賴清德 川普

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