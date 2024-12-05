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AIT台北處長谷立言：台灣應有全面外交關係

記者郭韋綺／高雄5日電
AIT台北處長谷立言到中山大學演講，以台灣與國際的緊密連結為題，說明台灣在地緣政治中的重要性。(記者劉學聖／攝影)
AIT台北處長谷立言到中山大學演講，以台灣與國際的緊密連結為題，說明台灣在地緣政治中的重要性。(記者劉學聖／攝影)

台灣位處於地緣政治敏感區域，面臨諸多挑戰，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言昨天說，台灣最大挑戰是中國大陸，受中共限縮國際空間，目前只剩12個邦交國，他主張台灣應要有全面外交關係，針對沒有邦誼的國家，也善用高科技優勢，持續強化往來。

谷立言昨在中山大學以「連結台灣：為什麼台灣與國際的連結對世界很重要」為題政策演講，吸引兩百名大學生聆聽，並與中山大學國際長李明軒對談。谷立言說，川普就任總統之後，美台關係不會有太大變化，美國將中國大陸視為國際主要競爭對手，共和黨和民主黨對支持美台關係持續發展並無歧見。

谷立言表示，台灣只剩12個邦交國，美國將繼續鼓勵這些國家與台灣維持邦交，台灣也應發展全面外交關係，透過相同民主價值走出去，並善用高科技優勢，與沒有邦誼的國家強化往來。

他說，台灣是全球半導體產業不可或缺的一部分，數以千計工程師與科學家在台美之間交流知識與經驗，推動全球技術進步；台灣對全球供應鏈的連結性也在俄烏戰爭期間獲關注，當能源和糧食供應短缺，暴露全球過度依賴單一來源的脆弱性時，這也提醒台灣的穩定性對全球經濟安全的重要，可作為全世界可靠夥伴。

谷立言表示，在產業合作方面，美方會以數位化和資訊化打造有韌性的投資環境，鼓勵美國各州政府與台灣多互動，也會大力支持台灣加入ＷＨＯ成為觀察員，成為國際社會一員；關於經濟連結，將持續加大台美間貿易商業合作機會；貿易關係部分，川普應會增加更多貿易壁壘，例如關稅，他建議台灣加強跟東南亞的合作，AIT也會協助。

「台灣人友善、和平安全。」谷立言說，他是台灣女婿、也是高雄女婿，對台灣很熟悉，近幾年他觀察到台灣人愈來愈有自信，愈來愈多人會說「我愛台灣」，這種愛台灣的心，也會增加民主韌性與國家安全。

谷立言 邦交 川普

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