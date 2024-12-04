我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

因應台海情勢 美演練海上飛彈裝載 船隊戰力可增5倍

編譯盧思綸／台北4日電
美軍「長津號」飛彈巡洋艦（右）10月11日在加州聖地牙哥外海與「華盛頓錢伯斯號」補給艦（左）首度成功測試「海上飛彈裝載系統」。(圖／摘自美國海軍網站)
美軍「長津號」飛彈巡洋艦（右）10月11日在加州聖地牙哥外海與「華盛頓錢伯斯號」補給艦（左）首度成功測試「海上飛彈裝載系統」。(圖／摘自美國海軍網站)

華爾街日報（ＷＳＪ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千公里，為避免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝載系統」（ＴＲＡＭ），大幅縮短巡洋艦和驅逐艦返港裝載飛彈時間，船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

報導指出，台灣距離日本沖繩美軍基地1287公里，距離關島2655公里，和澳洲達爾文基地更相隔3219公里；安全範圍內的美國海軍基地，如夏威夷與加州距離台灣更遠。

一旦戰事爆發，美軍驅逐艦幾分鐘內雖能發射數十枚巡弋飛彈，但返回基地裝載飛彈可能要耗時2個月，五角大廈戰略人員憂心這恐怕成為戰略致命傷。

為了因應可能的戰事需求，美國海軍近期出動庫存卅年的大型艦載懸吊臂，結合電腦三Ｄ數據與雷達偵測訊號，在加州海域演練艦對艦飛彈補給的ＴＲＡＭ，未來在安全範圍內的海上操作幾小時內就能完成。

美海軍表示，今年10月，美軍「長津號」飛彈巡洋艦在加州聖地牙哥外海與「華盛頓錢伯斯」補給艦首度成功測試這種海上飛彈補給新方法。

ＷＳＪ指，美國擁有11個核動力航空母艦戰鬥群及九艘兩棲攻擊艦，都未設置直立飛彈井，透過ＴＲＡＭ，美軍即使未建造新艦，上述船隊戰力可即時增加五倍，等同增加近百艘戰艦。

海軍部長戴杜羅表示，海上飛彈裝載能力對美軍未來因應太平洋衝突至關重要。美軍將改變海上戰爭型態。

事實上美軍1990年代就有海上裝載飛彈需求，不過當時科技無法處理換裝程序的風險。而海上裝載又受天候和風浪影響，飛彈由補給艦移轉至驅逐艦的存放和發射筒時若發生擦撞，將影響艦射精準，因此艦對艦海上裝載飛彈是高難度挑戰。

加州 澳洲 華爾街

上一則

清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提

下一則

林濁水：同陷朝小野大困局 韓戒嚴鬧劇台不可等閒視之

延伸閱讀

Waymo拓展加州服務區域 載客量、哩程激增

Waymo拓展加州服務區域 載客量、哩程激增
應付川普2.0 州府議會啟動特別會議

應付川普2.0 州府議會啟動特別會議
以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復

以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復
美軍發展TRAM系統 台海若爆發衝突「戰力瞬間暴增5倍」

美軍發展TRAM系統 台海若爆發衝突「戰力瞬間暴增5倍」

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生