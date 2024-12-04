因應台海情勢 美演練海上飛彈裝載 船隊戰力可增5倍

美軍「長津號」飛彈巡洋艦（右）10月11日在加州聖地牙哥外海與「華盛頓錢伯斯號」補給艦（左）首度成功測試「海上飛彈裝載系統」。(圖／摘自美國海軍網站)

華爾街 日報（ＷＳＪ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千公里，為避免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝載系統」（ＴＲＡＭ），大幅縮短巡洋艦和驅逐艦返港裝載飛彈時間，船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

報導指出，台灣距離日本沖繩美軍基地1287公里，距離關島2655公里，和澳洲 達爾文基地更相隔3219公里；安全範圍內的美國海軍基地，如夏威夷與加州 距離台灣更遠。

一旦戰事爆發，美軍驅逐艦幾分鐘內雖能發射數十枚巡弋飛彈，但返回基地裝載飛彈可能要耗時2個月，五角大廈戰略人員憂心這恐怕成為戰略致命傷。

為了因應可能的戰事需求，美國海軍近期出動庫存卅年的大型艦載懸吊臂，結合電腦三Ｄ數據與雷達偵測訊號，在加州海域演練艦對艦飛彈補給的ＴＲＡＭ，未來在安全範圍內的海上操作幾小時內就能完成。

美海軍表示，今年10月，美軍「長津號」飛彈巡洋艦在加州聖地牙哥外海與「華盛頓錢伯斯」補給艦首度成功測試這種海上飛彈補給新方法。

ＷＳＪ指，美國擁有11個核動力航空母艦戰鬥群及九艘兩棲攻擊艦，都未設置直立飛彈井，透過ＴＲＡＭ，美軍即使未建造新艦，上述船隊戰力可即時增加五倍，等同增加近百艘戰艦。

海軍部長戴杜羅表示，海上飛彈裝載能力對美軍未來因應太平洋衝突至關重要。美軍將改變海上戰爭型態。

事實上美軍1990年代就有海上裝載飛彈需求，不過當時科技無法處理換裝程序的風險。而海上裝載又受天候和風浪影響，飛彈由補給艦移轉至驅逐艦的存放和發射筒時若發生擦撞，將影響艦射精準，因此艦對艦海上裝載飛彈是高難度挑戰。