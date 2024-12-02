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賴清德提「民主陣營」喊話川普 藍委批：停在拜登時代

記者屈彥辰／台北3日電
賴清德總統（中）在夏威夷當地時間1日下午，出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談。(圖／總統府提供)
賴清德總統（中）在夏威夷當地時間1日下午，出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談。(圖／總統府提供)

賴清德總統昨日發表閉門演說，提出台灣有三個積極行動，隔空對美國總統當選人川普喊話。國民黨立委李彥秀今日表示，川普要的是「實質利益」，賴清德還停留在美國總統拜登時代，高喊「民主陣營」，用「拜登的劍，斬川普的官」。

賴清德在夏威夷東西中心（EWC）發表閉門演說與座談，提出台灣有三個積極行動，包括「落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行動方案」、「在半導體等全球供應鏈中做出貢獻」、「致力確保台海與印太的和平穩定與繁榮」。

而川普在競選期間，多次表示台灣偷走美國的半導體生意，也曾表示台灣若要美國保護就應支付「保護費」，台灣國防支出不足，應將軍費提高到GDP的10%。

李彥秀說，賴清德在夏威夷隔空向川普喊話，顯然是回應競選期間，川普對台美問題多次表達不滿，但是賴清德與川普顯然生活在「平行宇宙」，對川普而言，字典中最美麗的詞語是關稅。川普最在意的，還是美國嚴重的貿易赤字、美國鏽帶的就業機會。

李彥秀提到，川普日前出手重擊墨西哥、中國、加拿大，即美國前三大貿易進口國，墨西哥總統立刻與川普通話溝通，加拿大總理更親自前往美國會見川普。台灣是美國第七大進口國，今年對美國貿易出超可能高達650億美金，川普要的是實質利益，而賴清德還停留在拜登時代，高喊「民主陣營」。

李彥秀指出，央行總裁楊金龍比賴清德務實，楊金龍擔憂川普政見將影響全球經貿與金融穩定，呼籲政府要擴大對美採購能源、農產品以及軍品。顯然賴清德的「隔空抓藥」與川普完全失焦，賴清德的「隔空喊話」與川普完全錯頻。

李彥秀強調，川普的性格一點也不複雜，包括「美國優先」、「改善赤字」、「就業機會」、「孤立主義」，賴清德的思維，還停留在「用拜登的劍，斬川普的官」。賴清德的隔空喊話，也會成為無效的喊話。

川普 賴清德 拜登

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