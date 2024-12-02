我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

新聞眼／國安會操刀去中 軍校增政治教育課程遭疑

記者 洪哲政
國軍軍校本身有愛國教育，這種精神教育由隊史、戰役為基礎，與在中國大陸時期從事黃埔建軍、北伐、抗戰乃至勦「匪」歷史不分可割，但這種課程只是政治教育，宣傳一種意識形態。（本報資料照片）
國軍軍校本身有愛國教育，這種精神教育由隊史、戰役為基礎，與在中國大陸時期從事黃埔建軍、北伐、抗戰乃至勦「匪」歷史不分可割，但這種課程只是政治教育，宣傳一種意識形態。（本報資料照片）

中華民國軍校設有愛國教育，這種精神教育由隊史、戰役為基礎，與在中國大陸時期從黃埔建軍、北伐、抗戰乃至「剿匪」歷史不分可割。國防部配合國安單位「政策」改變通識教育課程，先不說是否有政治意圖，但以縮減國、英文重要的基礎學分來增設政治教育意味濃厚課程的做法，合理性已遭質疑。

民進黨政府急於修改軍校課程，或許是因國軍始終黏著於中國大陸建軍的「黃埔」精神，只好藉此逐步改造現有軍隊的靈魂，希望去除職業軍人心目中的「中國」元素。

只是，軍隊國家化在台灣發展的歷程已久，對於軍隊為誰而戰、為何而戰的中心信念，深植國軍已久，國軍「為國家的生存發展而戰」、「為百姓的安全福祉而戰」的信念，在實務上從不見軍方有過模糊與懷疑，也不見因政黨輪替而有所改變，而這一切，其實也是基於長期鞏固與大陸建軍不可分割的愛國教育出發。

如今，軍校課程改變，會不會與愛國教育產生分歧，從而達到思想改造的目的？

參謀本部向各軍校提示通識課程的改變，雖表示是配合行政院「國家轉型正義教育行動綱領」，但是，刪除「中國現代史」，改為「世界史」，難免會被質疑對軍校進行另種意識形態政治教育的思維。

過去有民進黨立委主張小幅修改陸軍官校校歌歌詞，多次被校務會議擋下，軍校似乎仍具部分教學自主的精神。但現在傳由國安會親自操刀，修改軍校通識課程，透過國防部、參謀本部威壓各軍校，除了引發切割1949年之前的中華民國、試圖去除中國元素等爭議，過去威權時代進入軍中的職業軍人，和新世代的職業軍人，政治思維及歷史認知上，也勢必產生歧異。

中華民國 國防部 民進黨

上一則

賴清德夏威夷僑宴稱「戰爭沒有贏家」 AIT當面重申一中政策

下一則

台灣軍校課程調整 刪中國現代史 縮減孫子兵法、英文學分

延伸閱讀

新聞眼／社媒新貴Bluesky 大選後為何用戶激增

新聞眼／社媒新貴Bluesky 大選後為何用戶激增
新聞眼／新勞長官腔情勒成慣老闆 反為內部怒氣添柴火

新聞眼／新勞長官腔情勒成慣老闆 反為內部怒氣添柴火
新聞眼／公務員之死 賴內閣想救民調 先還家屬公道

新聞眼／公務員之死 賴內閣想救民調 先還家屬公道
新聞眼／官官相護搞到血流成河 勞動部錯失3關鍵時機

新聞眼／官官相護搞到血流成河 勞動部錯失3關鍵時機

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
台灣前總統蔡英文10月14日在捷克布拉格舉行的公元2000論壇年會上發表講話。(路透資料照)

衛報：蔡英文原訂10/16~18訪英 遭英外交部出手干預

2024-11-24 17:09
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…