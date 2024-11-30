英下議院決議2758號不涉台 台致謝 陸譴責

英國國會通過聯合國2758號決議不涉台案，總統府發言人郭雅慧表示，誠摯感謝英國國會及英國政府對台灣的支持，該案明確駁斥了中國曲解聯合國2758號決議文內涵，以及北京打壓台灣國際空間的企圖。（本報資料照片）

英國下議院決議聯合國 第2758號決議不涉台，總統府發言人郭雅慧昨表示，誠摯感謝英國國會及英國政府對台灣的支持，該案明確駁斥了中國曲解2758號決議文內涵，及北京打壓台灣國際空間的企圖。決議更強調台灣作為國際社會一員，應享有公平且有意義的參與機會。

大陸駐英大使館發言人表示，英國議會下院少數政客炮製的有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

台灣外交部表示，英國國會通過這個動議，充分彰顯對台的強勁支持。英國政府更藉副大臣韋斯特的發言，首度公開表達對聯大第2758號決議的立場，凸顯我國遭錯誤排除於重要國際合作及討論機制外，是台灣推動反制中國曲解該決議以來，另一重要里程碑。外交部表達高度肯定及誠摯感謝。

國民黨立委李彥秀說，對於英國國會的決議非常感謝。中華民國 是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯大2758號決議不公正排除中華民國的代表權及國際參與，造成台灣人民在國際上缺乏保障，造成台灣在國際的參與邊緣化，這是絕對不能接受的。

郭雅慧說，日前澳洲 、荷蘭、歐洲議會及加拿大等國會也都陸續通過相關決議案，表達各國對此議題的高度重視，也共同拒絕中國政府對台灣地位的錯誤詮釋。