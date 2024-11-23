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薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

薄瓜瓜婚宴保密到家 南園主管關通訊軟體噤聲 「一切好像幻覺」

記者林新輝／台北報導
薄瓜瓜與許惠瑜的婚宴將在「The One南園人文客棧」舉行。(記者林新輝／攝影)
薄瓜瓜與許惠瑜的婚宴將在「The One南園人文客棧」舉行。(記者林新輝／攝影)

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，兩人婚禮台灣時間23日（周六）在新竹「The One南園人文客棧」舉行。據了解，The One從上周四就全員備戰，高階主管甚至暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成許家「低調保密」交付的任務。

The One雖有為高端精品、竹科企業「包場」的豐富經驗，但據了解，當他們接到薄瓜瓜、許惠瑜要在這裡舉辦喜宴也感到不可思議，有一切好像「幻覺」的感覺。

但The One畢竟具備客戶信任的專業，上周四新聞經聯合報獨家披露後，南園人文客棧的高階主管們就關閉通訊軟體，暫時與外界斷絕聯繫，喜宴細節幾乎是用「國安等級」的規格保密到家。

據了解，許子文家族挑選喜宴的地點只有兩個條件：不能在宜蘭辦、要低調隱密。熱愛旅行美食的許姓家族發現The One南園人文客棧完全符合這兩項條件。

南園入口離園區主要建築、客房、餐廳仍有一段安全且保密的距離，攝影專用的長鏡頭也無法一窺內部陳設與建築。除非用空拍機，但業者也備妥對策。

另外，喜宴地點雖是許家長輩決定，不過有讓女婿薄瓜瓜事先看過南園的風格，據了解，薄瓜瓜對南園融合江南庭園、閩式建築及巴洛克拱廊三種建築風格留下深刻印象，雙方很快對喜宴地點達成共識。

南園是聯合報系創辦人王惕吾先生仿古代江南庭園紅樓夢格局建造「南園」，由名建築師漢寶德設計，提供聯合報系員工度假使用，深受員工喜愛。2008年2月由The One團隊接手經營，走高端高質感路線，深獲來訪遊客好評。

南園也是一處富有歷史故事的休憩環境。由聯合報系經營的南園時期，接待蘇聯戈巴契夫總統、英國首相柴契爾夫人、菲律賓總統、冰島總理等國外卸任元首。

23日薄瓜瓜與許惠瑜的喜宴將寫進「南園風華」的歷史一頁。

薄瓜瓜與許惠瑜的婚宴將在「The One南園人文客棧」舉行。(記者林新輝／攝影)
薄瓜瓜與許惠瑜的婚宴將在「The One南園人文客棧」舉行。(記者林新輝／攝影)

薄瓜瓜 薄熙來 冰島

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