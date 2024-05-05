大屋頂下／馬英九訪陸vs.賴清德就職（上）從丁渝洲「攤牌」談起

中華民國陸軍軍官學校一百週年紀念郵票。（圖／中華郵政公司提供）

本文談馬英九訪陸與賴清德 就職，試從陸軍官校100週年紀念郵票談起，並接上丁渝洲將軍3月15、16日在聯合報發表的炎上專欄。

中華郵 政公布：將發行「中華民國 陸軍軍官學校100週年紀念郵票」小全張。郵票圖案以國旗、校旗及黃埔時期的校門為背景，並呈現黃埔、南京、成都及鳳山4個時期學生的立正敬禮場景，體現黃埔子弟100年來對國家的真情奉獻。

中華郵政說：此套紀念郵票的整體設計象徵著繼往開來，並祝願國祚綿延。

這套紀念郵票的圖案布置及說明文案，必然是經過政治最高當局的參與及核准；值此總統交接、兩岸混沌、國際紛擾之際，這套郵票的發行意義值得玩味也頗有啟示。

最令人矚目的是，8元面值的郵票以黃埔軍校的老校門為圖案，文案則將黃埔、南京、成都至鳳山三度遷校的一脈傳承，說成「黃埔子弟100年來對國家的真情奉獻」。

亦即，在大陸參與北伐的是黃埔子弟，在金門參與823炮戰的也是黃埔子弟。

多年來，中華民國自1949年來是否「繼往開來、國祚綿延」的概念常有爭議，甚至有「中華民國是外來政權」之說，賴清德則說過「1949年後的中華民國在台灣新生了」。

如今，既然說陸軍官校自黃埔始，100年，是「繼往開來」；則中華民國自辛亥革命始，113年，也是「國祚綿延」。陸軍官校有黃埔、南京、成都、鳳山4個時期，中華民國也有北平、南京、重慶、台北4個時代。

這套紀念郵票的啟示是：現在的中華民國始自1912年，如今的中華民國陸軍官校始自1924年；接著可以歸納及演繹出來的統緒是：兩岸「同文同種／同根同源」的史實與現實，也不能用1949年來切斷。

黃埔百年校慶將屆，陳水扁政府時代的國安會秘書長丁渝洲將軍在聯合報發表〈我對當前國安與國際的經驗與沉思／秉持黃埔精神，確立建軍目標〉，對國家情勢的視野廣闊、洞見深邃，引發了廣泛關注與熱議。

丁將軍說，兩岸都是炎黃子孫，同文同種，同根同源；又說，從政治上解決爭端是根本之道，政治上的謀略與軍事備戰同等重要；再稱，必須有「終戰指導」，國軍雖應充分準備戰至一兵一卒的城鎮戰巷戰，但要問應不應該進行。

筆鋒一轉，丁將軍談到「為誰而戰／為何而戰」。他希望就任總統的賴清德，能夠親自出席6月16日黃埔百年校慶，因為這不僅是國軍的大事，也是國家的大事。他說，政府來台後在鳳山復校，黃埔精神一脈相傳‧‧‧黃埔軍校與中華民國的國運有密不可分的關係。期盼賴總統能在這最重要也最好的時機，讓現役官兵及百萬後備軍人知道，他們是為何而戰，為誰而戰。

丁渝洲的見解，與黃埔百年紀念郵票的文案若合符節。

丁文刊出後，退輔會副主委李文忠與賴清德辦公室兩名幕僚拜訪丁渝洲。會後李文忠說，他完全同意丁渝洲所說「兩岸同文同種，同根同源‧‧‧盼兩岸都能珍惜今日成就，雙向伸出友誼之手，表達善意交流合作」。他說，希望賴清德執政後，可以考慮在維持中華民國主權獨立前提下，退一步不斷向大陸人民及北京當局釋善意，適度調整「逢中必反」的基調。

李文忠也主張，賴清德應以三軍統帥身分，主持黃埔百年校慶。

李文忠的國家論述與兩岸觀點一直在綠營別樹一幟。他曾主辦「中華民國111年紀念蔣經國先生音樂會」，肯定蔣氏對台灣的貢獻，更稱蔣經國是「寧靜革命的先行者」。當年，姚人多等人則主張不容蔣經國「將功抵罪」，因此甚至與蔡英文的「功過並陳」起了爭議。

此時此際，黃埔百年慶，儼然成為國家論述及兩岸思維的一個十分特殊的交匯點：中華郵政發行紀念郵票，將黃埔、南京、成都、鳳山連成百年一脈，丁渝洲撰文呼籲賴清德親自主持百年校慶、李文忠亦發出呼應，而此時馬英九在大陸親訪黃埔軍校舊址。這些皆在顯示「一個百年黃埔」與「一個中華民國」的「承先啟後／國祚綿延」。

丁渝洲的專欄，以官校校友身分籲請賴清德親臨主持黃埔軍校百年校慶；一方面是希望賴總統向國軍闡明「為何而戰，為誰而戰」，但另一方面，我認為，也是希望賴總統認清他自己是「為何而戰，為誰而戰」。

是為中華民國而戰？或為務實台獨而戰？或只是為「務實的台獨工作者賴清德」而戰？

亦即，藉此黃埔百年校慶，賴清德與三軍官兵之間可以相互「攤牌」，相互認清「為何而戰，為誰而戰」。據此以論，丁渝洲給賴清德的校慶邀請，就不僅是邀請，而實可看成一場三軍統帥與三軍官兵相互「認同攤牌」的呼籲。

是的，我是說「認同攤牌」。當然，這不會是丁將軍的意思，而是本文旁觀者的逾越解讀。

中華郵政發行此套紀念郵票的文案，對國家論述有相當不同於近年官方的論述，從肯定黃埔百年的「繼往開來」，連結上中華民國逾百年的「國祚綿延」。前文說，這套郵票的構圖及文案，應當是經現今當局所認可並核准的，因此，甚至能否認定此即在總統交接之際，可以成為民進黨兩屆政府最新及最正確的國家論述「標準版」？倘是如此，深寄期待。

6月16日，中華民國陸軍軍官學校百年校慶，中華民國三軍統帥賴清德親臨主持並校閱。本文認為，賴清德的校慶祝詞，應當對照前述陸軍官校百年紀念郵票的文案「標準版」來發言，這是與三軍「攤牌」；在此之前，5月20日的總統就職演說，亦應當對照紀念郵票的文案「標準版」來發言，這是與全民「攤牌」。

陸軍官校既是百年一脈相承，中華民國更是逾百年一脈綿延。再向高大推去，兩岸「同文同種、同根同源」的史實與現實，也是無人能夠切割的，賴清德也不能。

倘若不然，如果一方面是中華民國的國軍，另一方面卻是一個「務實台獨」的政府，強要中華民國國軍為台獨而戰，這個架構是絕對走不下去的。

此即丁渝洲所說，政治謀略與軍事備戰同等重要。賴清德如果不能清清楚楚地告訴大家「為何而戰，為誰而戰」，他做不好中華民國總統，也做不好中華民國三軍統帥。

且等著看520及616這兩場「攤牌」吧。