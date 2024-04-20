兩岸禁團令未解又缺工 觀光業者頻叫苦

立法院國民黨立委傅崐萁（右三）19日舉行「振興台灣觀光相關產業」座談會，邀集產業界代表及相關部會到場。(記者林伯東／攝影)

疫後觀光 復甦，但受缺工、兩岸觀光未解影響，業者仍叫苦連天。國民黨立法院黨團昨舉辦「振興台灣觀光相關產業」座談會，邀產業界代表及相關部會到場。業者無奈表示，觀光業好不容易露出曙光，如今不僅面臨人力不足，又不准組團到大陸旅遊，真的非常慘。

交通部民航局統計，台灣各機場今年夏季班表航班量都較去年明顯增加，預估今年客運量能恢復至疫情 前的8至9成，其中美洲、歐洲及東南亞航班都已超越疫情前水準，尤其美洲更已達120%，但兩岸航班受限於政策影響，目前僅恢復疫情前50%，疫情前、2019年，平均每周有601班，今年夏季班表每周僅303班。

中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會副理事長吳雁輝說，疫後觀光業好不容易露出曙光，但現在旅館業、遊覽車業人力不足，又不准組團到大陸旅遊，導致後疫情時代觀光產業非常慘，希望政治不要凌駕觀光產業，也盼在野黨能在立法院針對兩岸不合理的觀光條例修法。

品保協會副理事長、台北觀光發展協會理事長陳怡璇也說，目前台灣旅行業者有4000家，其中有近8成跟大陸有往來業務，是最重要的市場。疫情期間政府雖然有紓困，但業者需要的是長久生計，今年要達到1200萬國際觀光客入境，沒有陸客辦得到嗎？

陸委會表示，去年8月行政院跨部會討論，希望兩岸觀光以對等開放為原則，對台灣觀光產業發展才有利。今年3月台灣已率先開放組團赴陸，遞出橄欖枝，但至今沒有得到陸方回應，希望大陸盡快開放其旅客組團訪台，台方已經做好所有準備，只要大陸開放，台灣也能馬上執行。