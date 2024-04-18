陸方邀約 傅崐萁下周率藍委訪京 綠：言行應符社會期待

國民黨團總召傅崐萁25日將率國民黨立委團訪陸。（本報資料照片）

前總統馬英九 結束訪陸行，國民黨 立院黨團總召傅崐萁昨天證實，將率立委團訪陸，除探視台商、台青，也會與大陸供銷總社洽談台灣農漁產品事宜；但對於是否會與中共官員見面，傅崐萁則三緘其口。

國民黨副主席夏立言今也將前往浙江紹興，參加祭祀夏禹的文化活動。

傅崐萁透露，此次預計25日啟程，28日返台，停留皆在北京，成員含他在內，約五至十人，陸方邀約很久，從2月開始談，因花蓮強震延期，他是以國民黨立院黨團總召、政策會執行長身分訪陸，代表黨，非私人組團。

傅崐萁表示，此行為推動兩岸對話與和平，讓觀光客走進台灣，除了探視在大陸的台商、台青，也會參訪中國大陸的電動車產業，以及跟中國大陸中央單位的供銷總社，洽談台灣農漁產品相關事宜，讓台灣農漁產品行銷大陸，政府不做，自己來做。對於是否會跟中國大陸國台辦等官員會面，以及會面的層級，傅崐萁則三緘其口，僅表示，到時大家就知道了。

對於外界質疑在立法院會期中率團出訪，傅崐萁指出，25日會等立法院的委員會議程結束後，才會出發，所有委員會的議程，沒有一刻耽誤，所有院會該處理的重大民生法案、社會矚目法案、國會改革法案等，都不會有任何的延誤。人民在意的事情，就要趕快做，不需要挑黃道吉日。傅崐萁也表示，民進黨 若敢在院會搞偷襲，國民黨團在下次院會就導正回來，不會有任何損傷。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，不希望影響立法院議程正常運作，也希望訪團所言所行要符合社會期待，不要有太多政治意圖。