故宮整建計畫搞神祕卡關 溝通一大敗筆
故宮建成近半世紀，正館許多展間低矮、無法展出大畫全貌一直遭詬病，甚至有專家指掛國寶如掛抹布，從園區前進到展場也十分不易。近十餘年來，故宮一直有擴整建計畫卻始終卡關，除了規畫適當疑慮，溝通問題也是一大敗筆。
就拿這回「新故宮計畫」中北院歷史建築修復及再利用計畫，依照文資法，故宮應早辦說明會、公聽會，並公開相關資訊且通知居民參與。但故宮一開始在網路公告時僅放圖片卻無說明，之後經民眾要求也只揭露部分簡報檔，起初也未給民眾表達意見管道，難免讓民眾懷疑故宮為何如此保密，連文資委員都一度摸不著全貌。
在對外說明計畫時，故宮也只簡言「為維護文物及遊客安全」，「優化文物保存環境，並提供優質參觀體驗」等，未能揭櫫具更高格局及願景、更有企圖心的未來藍圖，甚至許多細節都在媒體追問下才逐漸披露，可惜了這套原本期望帶故宮「迎向下一個百年」的整建案。
當然，該案也許不見得完美，但畢竟是在四家建築師事務所競圖下脫穎而出，理當有其出色處。如今遭部分民眾質疑，故宮若對自己選擇有信心，就應以當時評選理由說服眾人；若確實有未盡周延之處，就參酌各界專業意見修改。當國際博物館都隨時代不斷翻新，故宮作為國寶的載體，理應也有新面貌，關鍵是規畫、溝通是否周全到位。
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