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跟進美國 台灣也禁抖音? 唐鳳：列危害產品

記者歐陽良盈／台北20日電
數位發展部長唐鳳指抖音列危害產品。(本報資料照片)
數位發展部長唐鳳指抖音列危害產品。(本報資料照片)

印度後，美國眾議院也推動立法對TikTok（抖音）祭出禁令，立委關切政府立場為何？數位部長唐鳳說，境外敵對勢力可實質控制的，無論直接或間接，都定義為危害國家資通安全產品（簡稱危害產品），TikTok現在就是危害產品。

美國眾議院日前通過法案，要求TikTok在半年內從母公司字節跳動脫離，否則將受全美禁令限制。民進黨立委邱志偉昨天在立法院院會質詢政府立場，以及政府是否跟進。

唐鳳指出，政府的策略近幾年都一樣，只要是境外敵對勢力可實質控制的，不論直接或間接、註冊在哪，都叫做危害資通安全產品，包括在公部門及公部門的場域都列為禁用。

唐鳳說，美國眾議院版本對境外敵對勢力間接控制的想法，和數位部送到政院的資通安全法修法版本想法完全一樣，界定上也相同；至於涉及民間，是否包括學校、公共場域、關鍵基礎公共設施等部分，政院還需要審議。

邱志偉追問，美國要求TikTok半年內跟字節跳動切割，若不能切割就完全禁用，台灣和美國一樣嗎？唐鳳表示，完全相同，只要境外勢力有實質控制，不管中間隔多少層公司，在新的資安法裡都會定義為危害。

至於校園會不會禁用TikTok？唐鳳說，按照兒童少年福利法，現在國中小校園不提供無線網路，除非是學生自己手機在學校場域收三大電信訊號，這部分尚未管制。

TikTok 眾議院 印度

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