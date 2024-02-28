台灣通史譯註本北京發表 連戰：兩岸一脈相傳

大陸27日在北京人民大會堂舉行《台灣通史》（譯註本）新書發表會，現場有眾多涉台官員、涉台歷史學者出席。（記者廖士鋒／攝影）

連橫的《台灣通史》近期分別在兩岸出版了白話文本，其中大陸的譯註本27日在北京舉辦新書發表會，地點選在人民大會堂，被認為相當「高規格」。大陸國台辦副主任潘賢掌強調，民進黨 當局搞去中國化「禍害無窮」，指出這次出版是歷史文化領域「反台獨」鬥爭的有力舉措。

大陸27日在人民大會堂台灣廳舉行了連橫《台灣通史》（譯註本）新書發表會，前副總統連戰之女連惠心以連震東先生文教基金會、連雅堂先生教育基金會執行長身分出席，大陸方面則有全國人大常委會副委員長鄭建邦、國台辦副主任潘賢掌、福建省委副書記羅東川等官員與學者出席。

連惠心現場宣讀連戰的賀函，連戰提到《台灣通史》體現兩岸一脈相傳的歷史淵源，承載對家鄉台灣的深厚感情，與維護中華民族精神的畢生心志。連戰還表示，希望「兩岸賡續溝通交流，和平穩定」。

潘賢掌在致詞時指出，《台灣通史》以無可爭辯的歷史事實證明了台灣是中國固有領土不可分割的一部分。他表示，多年來，民進黨和台獨分裂勢力在島內（台灣）歷史、文化教育等領域大搞去中國化，推行台獨課綱，蓄意將台灣史從中國史中剝離。他連說了兩遍「禍害無窮」，指出這對台灣青少年學生進行全方位的洗腦灌輸，造成台灣青少年史觀偏差錯位，國家民族認同扭曲，貽害無窮。

他強調，台灣通史白話文譯註版的出版「是歷史文化領域反台獨鬥爭的有力舉措」。他喊話兩岸同胞要堅決反制民進黨當局數典忘祖的去中國化文化台獨圖謀，讓廣大台灣民眾尤其是青少年以身為中華民族的1分子，做堂堂正正的中國人而驕傲，「我們堅信共同的民族血脈，牢固的文化紐帶將兩岸同胞緊緊相連，是任何勢力都切不斷切不掉滅不了的」。他並指出，兩岸學者共同譯註台灣通史也是兩岸融合發展的1個成功案例，鼓勵台灣學者積極參與兩岸文化交流合作。

大陸全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦則強調，歷經30多年，兩岸關係發展的跌宕起伏，血脈相連，命運與共的兩岸同胞深知和平發展的寶貴，正共同努力守護台海和平穩定，共同維護和平統一的前景。他強調，「我們有底氣，有韌性應對兩岸關係前進道路上的風險和挑戰。祖國大陸推動兩岸關係和平發展融合發展的決心不會動搖，促進兩岸交流合作，增進兩岸同胞利益福祉的初心不會改變。堅守一個中國原則，反對台獨分裂和外部干涉的底線不會改變」。

連惠心則提到，連橫當初寫《台灣通史》是為了要保存在日本 鐵蹄之下快要被消滅掉的中華文明跟中華文化，「但很不幸的100年之後同樣的問題又出來了，又是有人要滅掉我們的歷史，這次不是日本人，這次是自己的人，這是非常不可原諒的事情」。

會後受訪時，對於連戰身體狀況，連惠心說「他很好啊」。

《台灣通史》共37卷，體裁仿司馬遷的史記，總共包括4紀、24志、60傳，總計約60萬字。記錄起自隋大業元年（605年），迄清光緒21年（1895年）的歷史。初版分成3冊，於1920年11月上冊至1921年4月出版。

據了解，這次大陸版本的簡體《台灣通史》譯註本，一共有21位學者參與，其中有6位台灣學者，至於台灣的繁體《台灣通史》白話文版，則有18位學者參與譯註，大部分是台灣學者。兩岸版本的出版方也不一樣，台灣是五南出版，大陸則是閩台歷史文化研究院出版，並與台灣南天書局簽約，預計將發行繁體版。

大陸近年十分注重台灣史的研究與出版。現任大陸全國台灣研究會會長汪毅夫2019年曾說，「台灣史的話語權不得讓逆潮流而動、主張『台獨』的民進黨反動派把持，也不得讓頑固堅持反共立場的國民黨 頑固派占有」。

此前，2021年7月在北京台灣會館曾舉行《台灣通史》（6卷本）首發式，這部書由閩南文化研究院策劃，共計162萬餘字，號稱是第一部由海峽兩岸學者通力合作、共同撰著的全景式展示台灣從遠古到現代發展的通史性著作，編撰團隊邀請了5位台灣學者參與。