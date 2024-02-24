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中共對台工作會議 王滬寧：戰略主動 堅決打擊台獨

記者賴錦宏、陳宥菘／綜合報導
中共中央政治局常委王滬寧提出，要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。（新華社資料照片）
中共中央政治局常委王滬寧提出，要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。（新華社資料照片）

中國大陸對台工作會議22日至23日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席致詞時表示，今年要堅持一中原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進統一進程；要擴大兩岸各領域交流合作；要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。

一年一度的中共對台工作會議時間點，按慣例在農曆新年前後登場。會議由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅主持；中共對台工作「二把手」王滬寧出席並致詞；中央黨政軍群相關部門和各地有關負責人員出席。

新華社報導，王滬寧致詞時表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹落實黨的20大和20屆2中全會精神，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定不移推進統一大業。

王滬寧提到，「一年來，對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一中的格局」。要把思想和行動統一到黨中央對台海情勢分析判斷和對台工作決策部署上來，進一步掌握實現完全統一的戰略主動。

王滬寧還指出，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程；要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。要推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

他還指出，要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定；要堅持並加強黨對台工作的全面領導，鞏固拓展主題教育成果，提升對台工作合力。

中共 王毅 一中原則

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