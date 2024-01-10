陸擬再緊縮ECFA關稅減讓 福建打RCEP牌加碼對台招商

中國大陸擬進一步中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早期收獲產品關稅減讓。圖為屏東養殖午仔魚出口。(本報資料照片)

中國大陸商務部 昨日預告，有關部門正研究進一步採取中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早期收穫清單中有關「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅 減讓等措施。

由於台灣總統大選將在三天後舉行，陸方預告擴大中止ECFA早收產品優惠關稅，升高對台經貿施壓力度的意味濃厚。

大陸商務部官網9日晚間以「商務部新聞發言人就中止『海峽兩岸經濟合作框架協定』部分產品關稅減讓進展答記者問」發表新聞稿，內容指出，根據大陸國務院關稅稅則委員會去年12月21日公告，自今年1月1日起，大陸方面已對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

大陸商務部發言人指出，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。「目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫清單中有關農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施」。

這是繼台灣石化業遭殃後，陸方進一步明確點名上述產業可能成為下一波陸方祭出反制措施的目標。

根據2011年元月起開始實施關稅減免的ECFA早期收穫清單，我方有539項產品列入，其中石化塑膠、機械設備、紡織為金額最高的前三大產業。

針對大陸商務部昨發布內容，昨截稿前，大陸國台辦僅表示，商務部已說得很清楚，沒有補充。不過，在上月底的記者會上，大陸國台辦發言人陳斌華曾表示，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在「九二共識」基礎上，透過兩岸協商妥善解決。

值得注意的是，在預告進一步中止ECFA產品關稅減讓的前一天，大陸商務部、發改委、工信部、中共中央台辦8日深夜才發布5方面共14項措施，支持福建加強對台招商引資，深化閩台優勢產業融合發展。有北京台商認為，陸方明顯在選前加強對台兩手策略，此舉已使多家上市企業緊急評估可能的損失規模，並擬訂因應方案。

據大陸商務部等四部門8日深夜聯合發布的通知，北京當局將透過5方面共14項措施，支持福建加強對台招商引資，深化閩台優勢產業融合發展，包括善用「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）規則，吸引台灣石化、紡織、機械、美妝等行業在福建發展、拓展國際市場。

大陸商務部、發改委、工信部、中共中央台辦發布「關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知」，包括支持福建擴大對台開放合作、打造對台貿易樞紐、深化閩台優勢產業融合發展、助力在閩台企融入大陸國內大循環、促進重點區域加快融合發展等五方面，共14項措施。

大陸商務部指出，這將有助加強閩台經貿交流合作，深化兩岸經貿融合發展，支持台商台企更好融入新發展格局。

就對台開放合作，通知提出，支持福建善用RCEP規則，強化福建21世紀海上絲綢之路核心區引領示範作用，吸引台灣石化、紡織、機械、美妝等行業在閩發展，並用好RCEP等自貿協定優惠政策拓展國際市場。

通知提及，要探索兩岸服務貿易合作新業態，創新實施兩岸貨物在通關申報、查驗、放行等各環節檢驗監管模式，落實兩岸海關「經認證的經營者」（AEO）互認試點等，打造台灣優勢產業集聚發展的重點功能園區，支持條件成熟的地區設立海峽兩岸中小企業合作區，支持在閩台企積極參與新型工業化進程，引導台資投向先進製造業和高新技術產業，與推動福建內外貿一體化建設等。

就對金門、馬祖工作，通知稱，支持福建沿海地區密切與金門、馬祖貿易往來，加強與金門、馬祖合作展開園區建設。