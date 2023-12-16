陸認定貿易壁壘 台800農產受影響

農業部曾評估，若認定構成貿易壁壘，800多項農產品受影響。圖為屏東養殖午仔魚出口。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸商務部昨公布對台貿易壁壘調查結果，正式認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，廢止ECFA被認為是可能的反制作為，讓工商界為之憂慮。農業部 表示，就農業部分，當初兩岸同是WTO 會員，當時貿易並沒有協商，台灣沒有違反相關規定，現在若有相關貿易問題，可以用WTO啟動協商機制。

工總對此表示，目前大陸僅公告貿易壁壘調查結果，後續措施尚未出來，意味兩岸仍預留有對話空間，呼籲政府與對岸積極溝通，確保相關業者權益。

工商協進會表示遺憾，建議政府審慎應對，兼顧「公平貿易」與「維護台灣產業權益」原則，持續與對岸善意溝通，及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化解雙方歧見。

農業部之前曾做過評估，若認定構成貿易壁壘，受影響的農產品有很多種，包括肉品、水果蔬菜，其中農業部主管的約有800多項農產品。

以農業來說，當初在ECFA早收清單的農產品，有文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉。

漁產品則有活魚（石斑魚）、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、其他未列名動物產品（甲魚蛋等）等。

農業部國際司副司長洪曉君舉例，像是大陸指台灣進口日本、紐西蘭、智利蘋果，卻不能進口大陸蘋果，但其實是大陸的蘋果不符合台灣的防檢疫規範，才無法進口。

洪曉君表示，大陸過去兩年來，已非台灣農產品主要外銷市場，目前大陸為台灣農產品外銷的第四大國，今年1至11月，僅占9.8%，腰斬一半以上。

農業部表示，大陸禁台灣鳳梨、蓮霧、柑橘類、鳳梨釋迦 、芒果等生鮮水果外銷大陸，農業部從2021年11月WTO／SPS委員會第81次例會起，向陸方提出大陸片面暫停中國農產品進口的特定貿易關切，到今年11月第87次例會止，已提出七次關切；台灣將持續呼籲陸方盡速進行技術對話，盡早恢復果品貿易。