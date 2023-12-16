我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

陸認定貿易壁壘 台800農產受影響

記者彭宣雅／台北16日電
農業部曾評估，若認定構成貿易壁壘，800多項農產品受影響。圖為屏東養殖午仔魚出口。（記者劉學聖／攝影）
農業部曾評估，若認定構成貿易壁壘，800多項農產品受影響。圖為屏東養殖午仔魚出口。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸商務部昨公布對台貿易壁壘調查結果，正式認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，廢止ECFA被認為是可能的反制作為，讓工商界為之憂慮。農業部表示，就農業部分，當初兩岸同是WTO會員，當時貿易並沒有協商，台灣沒有違反相關規定，現在若有相關貿易問題，可以用WTO啟動協商機制。

工總對此表示，目前大陸僅公告貿易壁壘調查結果，後續措施尚未出來，意味兩岸仍預留有對話空間，呼籲政府與對岸積極溝通，確保相關業者權益。

工商協進會表示遺憾，建議政府審慎應對，兼顧「公平貿易」與「維護台灣產業權益」原則，持續與對岸善意溝通，及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化解雙方歧見。

農業部之前曾做過評估，若認定構成貿易壁壘，受影響的農產品有很多種，包括肉品、水果蔬菜，其中農業部主管的約有800多項農產品。

以農業來說，當初在ECFA早收清單的農產品，有文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉。

漁產品則有活魚（石斑魚）、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、其他未列名動物產品（甲魚蛋等）等。

農業部國際司副司長洪曉君舉例，像是大陸指台灣進口日本、紐西蘭、智利蘋果，卻不能進口大陸蘋果，但其實是大陸的蘋果不符合台灣的防檢疫規範，才無法進口。

洪曉君表示，大陸過去兩年來，已非台灣農產品主要外銷市場，目前大陸為台灣農產品外銷的第四大國，今年1至11月，僅占9.8%，腰斬一半以上。

農業部表示，大陸禁台灣鳳梨、蓮霧、柑橘類、鳳梨釋迦、芒果等生鮮水果外銷大陸，農業部從2021年11月WTO／SPS委員會第81次例會起，向陸方提出大陸片面暫停中國農產品進口的特定貿易關切，到今年11月第87次例會止，已提出七次關切；台灣將持續呼籲陸方盡速進行技術對話，盡早恢復果品貿易。

農業部曾評估，若認定構成貿易壁壘，800多項農產品受影響。圖為文心蘭。（本報資料...
農業部曾評估，若認定構成貿易壁壘，800多項農產品受影響。圖為文心蘭。（本報資料照片）

農業部 WTO 釋迦

上一則

台迎600萬國際客 業者嘆：少了陸客團沒觀光財

下一則

歧視行人？國中生畫帝王條款遭出征 校方重貼祝賀文

延伸閱讀

北京認定貿易壁壘 專家：中國報復恐逼台灣提訟WTO

北京認定貿易壁壘 專家：中國報復恐逼台灣提訟WTO
認定貿易壁壘後 中國學者：措施將與台灣選舉明顯聯繫

認定貿易壁壘後 中國學者：措施將與台灣選舉明顯聯繫
中國下一步如何處理台灣貿易壁壘問題 將視大選結果而定

中國下一步如何處理台灣貿易壁壘問題 將視大選結果而定
中國認定台灣貿易壁壘 台政院籲：停止政治操作

中國認定台灣貿易壁壘 台政院籲：停止政治操作

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅