我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

首批恢復銷陸釋迦1櫃傳有蟲 台東縣長請中央加強把關

台灣新聞組／台東14日電
台東縣政府首批恢復銷往中國大陸的鳳梨釋迦傳出被驗出有蟲，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝場停權10天。(記者尤聰光／攝影)
台東縣政府首批恢復銷往中國大陸的鳳梨釋迦傳出被驗出有蟲，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝場停權10天。(記者尤聰光／攝影)

台東鳳梨釋迦日前恢復銷陸，首批2只貨櫃傳陸方驗出其中1櫃有粉介殼蟲，僅1櫃放行通關，縣府依「鳳梨釋迦品質管理規範」，對違規包裝廠停權10天；台東縣長饒慶鈴表示，水果檢疫銷陸無法跳過中央，請中央加強把關、檢疫有蟲就勿放行，同時也將持續強化地方包裝廠檢疫能力。

台東今年首批銷往大陸鳳梨釋迦本月5日集貨後送高雄港，經海關抽樣檢疫後抵達大陸，未料，在陸方公布第2批通過註冊37家包裝場後，傳出首批鳳梨釋迦其中1櫃，台東地區農會外銷集貨場果品，陸方檢出有蟲、禁止輸入，引發地方憂心鳳梨釋迦登陸再受影響。

饒慶鈴表示，水果檢疫出口銷售流程，縣府都依中央規範執行，地方政府為農民爭取輸陸通路，輔導包裝場和釋迦果農強化蟲害檢疫，但銷大陸前除了地方檢疫、防護程序，仍須經中央檢疫把關，若被對岸檢疫有問題，代表未做好把關，「請中央加強」，境內查獲問題就勿放行。

台東大學教授李俊霖說，地方包裝場查核重點分三部分，首先為場域空間是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護，避免二次汙染，其次為外銷箱上需張貼產銷履歷標章及東大設計二維條碼，若有加貼「外銷供果園追溯條碼」或「產銷履歷標章」可外銷至非大陸地區。

地方包裝場農民表示，若依東大檢核規範，應可杜絕99%的粉介殼蟲，但地方日前就傳出台灣海關抽檢曾發現部分釋迦有蟲，並依早期除蟲清理模式處理後通關，沒想到仍被陸方驗出。

該農民說，這也證明對岸當時暫停鳳梨釋迦輸陸，「不是因為藍綠、真的是因為蟲，但中央單位發現問題，透過媒體放話，太不厚道。」

台東地區農會總幹事李建通指出，對於檢出介殼蟲問題，至今未收到中央或對岸官方書面文件，僅是部分媒體報導，但只要有問題，將遵照縣府規範制度，在停權10日處分下全面整改檢討，加強品管訓練。

農業部防檢署表示，未接獲陸方不合格通報，無法確認該批鳳梨釋迦檢出病蟲害情況。

防檢署長邱垂章表示，由於陸方未提供完整檢疫規範，無從得知陸方評估、關切的有害生物種類、病蟲害防治及包裝場管理等相關規範，呼籲陸方盡快提供鳳梨釋迦輸入檢疫規範，並透過兩岸平台對話討論。

釋迦 農業部

上一則

新聞評論╱笑港股落後，但台青薪水何時追上香港？

下一則

鐵道局開罰首例 3件安檢出包 台鐵被罰210萬

延伸閱讀

饒舌天王阿姆遭惡作劇 維基百科、谷歌搜尋顯示「已故」

饒舌天王阿姆遭惡作劇 維基百科、谷歌搜尋顯示「已故」
34家台東釋迦包裝廠 獲准銷往大陸

34家台東釋迦包裝廠 獲准銷往大陸
「戰貓」蕭美琴駐美代表處最後巡禮 告別華府

「戰貓」蕭美琴駐美代表處最後巡禮 告別華府
告別華府 蕭美琴赴代表處辦公室最後巡禮推感謝文

告別華府 蕭美琴赴代表處辦公室最後巡禮推感謝文

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世