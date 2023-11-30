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台海衝突演為持久戰對美國有利 但美專家說台灣當自強

編譯劉忠勇／綜合外電
蔡英文總統日前在台北視察義務役官兵操演。美專家認為台灣徵兵一年仍嫌短，會給人只想靠美國打仗的觀感。（歐新社）
蔡英文總統日前在台北視察義務役官兵操演。美專家認為台灣徵兵一年仍嫌短，會給人只想靠美國打仗的觀感。（歐新社）

日經新聞報導，美國決策者漸漸認為，兩岸一旦開打可能會拖得很久，這種持久戰可能對美國有利。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院季辛吉全球事務中心研究員拉赫曼（Iskander Rehman）在他剛出版的新書「規畫持久戰」一書中，預測美中衝突會演變成一場消耗戰，本書研究部分資金來自美國國防部淨評估辦公室的資助。

拉赫曼告訴日經，衝突拉長的結果將取決於三大要素：軍事的效力和適應性；國家的社會經濟實力和復原力；以及盟友管理和宏觀戰略。

他說：「基於這三個因素對北京和華盛頓詳細比較分析，華盛頓似乎占上風而能贏得最後勝利。」

哈德遜研究所高級研究員克拉克（Bryan Clark）表示，美國政府內部相關討論漸多。他指出：「持久戰已是美軍近幾十年的家常便飯。一旦開始打仗，往往就是一直打，直到20年後有人放棄。」

諷刺的是，中國所謂的「人民戰爭」就是持久戰，是毛澤東在對日抗戰和內戰期間的招牌戰略。其概念是要為凝聚民心，將敵人吸引到鄉村進行游擊戰。

喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院教授沙特（Robert Sutter）表示，目前在2024年美國總統大選呼聲仍高的美國前總統倡導「美國優先」，對台灣構成重大風險。

沙特27日在一場研討會上指出，台灣過去一直給人只想靠美國的印象。他舉台灣的徵兵制為列，「徵兵一年固然比三個月要好，但從美國的觀點來看，這無疑是荒唐可笑的。」他說，台灣必須做出更多努力，以免給人靠人打仗的觀感，如此可能影響持久戰的結果。

沙特說，如果2024年選出一位「美國優先」的總統，台灣就有麻煩了。

美國優先 美國總統大選 北京

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