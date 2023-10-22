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RCEP商機占全球約30% 在陸台企吃得到紅利

記者林宸誼／台北22日電

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）今年6月2日起對菲律賓生效後，宣告RCEP對東協十國和中國大陸、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等15個簽署國全面生效，將互相實施關稅減讓。

廣西在地台商早已瞄準RCEP商機布局，例如崇左台商協會會長黃薇彤，透過進口越南等地堅果，已成為大陸知名零食品牌「三隻松鼠」供應商。

北海台商協會會長黃一成，則是在七年前就在北海開始養殖高單價的龍膽石斑等高單價魚種，銷往東盟國家。

廣西南寧台商協會副會長、南寧師範大學教授梁洲輔分析，由於東南沿海人工、土地成本逐年提高，不少在大陸中小型台商，逐漸將生產線搬遷到廣西南寧，「家數每年平均增加兩成以上，大家以往看好的就是原產地雙認證、零關稅，現在看好人工成本低、交通方便，還有若要跟泰國越南做生意，南寧當地也有翻譯人才。」

在大陸已為各品牌預製菜（調理包）代工的福州五花馬董事長陳憲楨，近期瞄準預製菜技術還不太發達的東南亞市場，已在南寧選址，準備成立加工廠。

此外，還有福州的台資汽車零部件廠商，也準備在南寧選址要設生產線，將汽車零部件快速銷往東南亞。

根據大陸商務部公布的數據，2022年大陸與東協貿易總值為9753億美元，年增11.2%，其中對東協出口5673億美元，年增17.7%。從東協進口4081億美元，年增3.3%。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣解讀，從大陸與東協近十年雙邊貿易額變化可以觀察出，受到中美貿易戰的影響，產業的轉移造成雙邊貿易持續增加。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今年6月14日曾表示，2022年包括台資企業在內的大陸企業，在區域全面經濟夥伴協定（RCEP）項下享優惠出口貨值人民幣2353億元，可享受關稅減讓人民幣15.8億元。

她舉例，RCEP在2022年1月1日正式實施當日，廣西南寧富桂精密即向南寧海關申請出口資質，經審核認定，成為RCEP實施後大陸首家經核准出口商享受到相應關稅減免優惠。

朱鳳蓮指出，RCEP區域總人口、GDP總值、貨物貿易金額均占全球比重約30%。協定對15個簽署國全面生效後，代表著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區進入全面實施的新階段。

她指稱，在大陸的台資企業充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，獲得實實在在的紅利，並歡迎更多台商台企到大陸投資興業。

RCEP現有15個成員，包括中國大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭以及東協十國，從人口數量、經濟體量、貿易總額等三個方面看，均占全球總量約30%。貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%，服務貿易和投資開放水準顯著高於成員國間原有雙邊自貿協定。

RCEP 關稅 東南亞

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