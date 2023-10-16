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黑白集／台積電陷地緣政治風險 蔡英文別再賣晶片

黑白集
反龍科擴建自救會冒風雨到科管局前拉布條抗議、遞交陳情書。（記者巫鴻瑋／攝影）
反龍科擴建自救會冒風雨到科管局前拉布條抗議、遞交陳情書。（記者巫鴻瑋／攝影）

蔡政府去年底宣布啟動龍科三擴建計畫，稱台積電最先進的一奈米將在此擴建；未料，隨即因土地徵收引來當地居民組織自救會抗議。近日在協調會上，台積電宣布放棄該設廠計畫，消息傳出各界皆感意外。

台積電擴廠近來諸事不順，放棄龍科三究竟是顧惜社會形象，抑或市場預期生變，尚待釐清。稍早美國亞利桑納建廠進度落後，希望調用台灣嫺熟工人趕工，卻遭美廠工會杯葛，將被迫延後一年量產。誰料在台擴廠也不順利，希望找塊可以擴廠的工業用地，竟遭居民指控「掠奪土地」。這豈是台積電擔當得起的罪名？

這些問題，台積創辦人張忠謀已多次示警。他認為，台積電已成為全球地緣政治兵家必爭之地，半導體已無全球化及自由貿易，台灣半導體的優勢二、三十年內將不再有，各國公司都會想盡辦法打敗台積電。他可能沒料到，即使在國內，五缺和民怨也都是阻礙因素。

面對這些內外環境變化，蔡政府似乎渾然不覺。蔡總統近日出席「投資歐洲論壇」致詞，還大剌剌誇稱台灣生產了全球半數以上晶片，建立能抵禦干擾的供應鏈。她為了外交把台積電推進地緣政治火坑，為了選舉把台積電推到台上叫賣；但水電、土地和民怨問題出現時，政府在哪裡？

蔡英文別再叫賣晶片了，把半導體主權留給民間吧！

台積電 晶片 投資

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