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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

貿易壁壘調查最悲觀情境：陸若終止ECFA 衝擊台205億美元

記者江睿智／台北9日電
中方若認定台灣設有貿易壁壘，並祭出制裁措施，台方擬提起WTO爭端訴訟。（路透）
中方若認定台灣設有貿易壁壘，並祭出制裁措施，台方擬提起WTO爭端訴訟。（路透）

中國大陸預計明年1月公布對台貿易壁壘調查結果，產業界憂心中方恐會一併終止ECFA作為反制措施。據了解，台灣已經備妥「前攻、後守」的應對劇本，只要中方認定台灣設有貿易壁壘，調整、取消部分早收項目祭出制裁，台方擬提起WTO爭端訴訟；最悲觀預測是中方終止ECFA，估計台灣最大損失就是205億美元出口，僅占去年全年出口4.3%。

ECFA是在2010年上路，貨貿早收清單則是自2011年初降稅，10多年來，台灣早收出口到大陸金額約在180億美元至250億美元之間。去（2022）年降到205億美元，占台對中國大陸出口比重一成七。換言之，中方終止ECFA，台方最大損失就是205億美元出口，占去年全年出口4794億美元的4.3%。

對於中方提出貿易壁壘調查以及後續是否採行ECFA終止措施，經濟部長王美花日前在立法院喊話，「政治歸政治，經濟歸經濟」。政院人士透露，各方解讀中國於此時提出貿易壁壘、祭出終止ECFA，有其政治目的，現要待中方出牌後，台方才會有所回應，提前研擬應對措施。

據分析，若中方逕自對台進行制裁，依照國際規範，台方是可以向WTO提出爭端解決訴訟，讓WTO以公正第三方身分來判斷。熟悉WTO政院官員表示，通常有爭端兩方會先在WTO委員會中先行協商，若協商破裂、或中方都不理會就會進入訴訟程序。

外界推測，中方有可能調整、取消部分ECFA早收項目作為制裁，但全面終止可能性不高。但不論如何調整，台灣部分產業都會多少受到衝擊。熟悉內情人士分析，因為多項農產品過去兩年已陸續遭中方禁止登陸，例如水果幾乎已禁止登陸，農業影響不會太大，因此這次中方要拿ECFA項目開鍘，可能就是工業產品。

哪些產業可能在這次淪為中方制裁箭靶？在ECFA早收清單539項中，石化產業占了88項、紡織業占136項、機械業占107項，被認為首當其衝。

經濟部官員表示，ECFA部分項目若終止，對一些中小型、又以台灣為生產基地業者有影響；但過去十年來，產業界都有認知到不能太依賴單一市場，尤其自2018年美中貿易戰開打之後，業者積極分散市場，提升附加價值，而若是以大陸為目標市場的業者，亦有不少直接已在大陸設廠，直接供應，「早就往此方向走，才能降低衝擊，這都不是一年、兩年的事，」一位熟悉產業現況的官員說。

大陸打算藉由認定台灣對中國存在貿易壁壘，研究中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。經濟部回應，台灣並未違反WTO規定，也強調兩岸經貿互利互補，相關的貿易機制行之有年，不宜「政治化」。

WTO 貿易戰 關稅

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