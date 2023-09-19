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侯友宜提三民主義沒說錯 國民黨批綠營不讀書

記者鄭媁／台北19日電
國民黨指出，孫中山1921年在梧州對中國國民黨員的演講稿中指出，三民主義是「吾黨之三民主義，即民族、民權、民生三種。此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享。」（圖：國民黨提供）
國民黨指出，孫中山1921年在梧州對中國國民黨員的演講稿中指出，三民主義是「吾黨之三民主義，即民族、民權、民生三種。此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享。」（圖：國民黨提供）

國民黨總統參選人侯友宜赴美演講，遭質疑將孫中山「三民主義」的「民族、民權、民生」，說成林肯著名的蓋茲堡演說的「民有、民治、民享」。國民黨發言人楊智伃表示，「民有民治民享」是國父認證與其主張的三民主義一樣，綠營抹黑前記得多讀書。

楊智伃指出，中華民國憲法第一條即明訂「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，在8年前黨主席朱立倫訪美時就有提出此概念。同樣抹黑手法再次出現，可見綠營過了7年還是一樣不長進，令人笑掉大牙，不懂民主自由的價值，還是連中華民國憲法都要扭曲？

楊智伃指出，中華民國憲法第一條「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」即有提及基於三民主義的精神與「民有民治民享」的概念；再者根據「國父全集」第三冊中收錄的「黨員須宣傳革命主義」，孫中山早在1921年在梧州對中國國民黨員的演講稿中指出，三民主義是「吾黨之三民主義，即民族、民權、民生三種。此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異，故所向有功。以名言之，可稱民有、民治、民享。」以上2點就可以認證「民有、民治、民享」就是國父提出的三民主義精神。

楊智伃說，昨日更有綠媒刻意扭曲此次侯友宜見紐約市長是透過「中國移民」，但這位促成會面的推手之一于金山，是從小成長於台灣、更從台大畢業後留美，長期關心移民、華人權益，更是國民黨一直以來的老朋友。民進黨惡劣的抹黑扭曲，想試圖破壞友好交流會面，是不是酸葡萄心態發作？

中華民國 國民黨 侯友宜

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