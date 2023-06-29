世界新聞年會在台北登場 聚焦台灣地緣政治

諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa 28日在「世界新聞媒體年會」開幕式演說時，蔡英文總統（前排右三）、聯合報系執行董事項國寧（右四）、總統府秘書長林佳龍（右五）與各國媒體人在場聆聽。（記者林澔一／攝影）

2023年世界新聞媒體年會昨天開幕，一連三天在台北舉行，共有來自57國的500多家媒體、近千國際媒體人士齊聚一堂，台灣的地緣政治議題成為各國媒體關注焦點。學者分析，美中競爭近期有所緩和，正進入緩衝、對話的窗口，機會之窗只有幾個月的時間；但紐約時報總編輯Joseph Kahn認為，中美緊張局勢仍是「令人擔憂的信號」，台灣情勢也是美中關係間的另一個緊張點；與會者也都談論到新聞自由對民主的影響。

諾貝爾和平獎得主Maria A. Ressa（圖）28日在「世界新聞媒體年會」開幕式演說時，蔡英文總統、聯合報系執行董事項國寧、總統府秘書長林佳龍與各國媒體人在場聆聽。（記者林澔一／攝影）

蔡英文總統出席開幕式，她致詞時強調，維持區域安全是台灣政府非常重要的政策，台灣致力於與鄰居和民主夥伴合作，避免在台灣海峽，以及東海和南海之上發生衝突。

聯合報系與世界新聞出版協會（World Association of News Publishers, WAN-IFRA）共同主辦的世界新聞年會，昨天上午於南港展覽館二館開幕。聯合報系董事長王文杉致詞時表示，新聞自由面臨制度、科技和永續等三大挑戰，期待今年與會的媒體人能透過豐富議程有所啟發，共同尋找解決的方法。

王文杉說，「我們譴責威權政府，或戰爭狀態對新聞自由所造成的威脅，但在和平時期的民主國家，新聞自由也是脆弱的」；執政者使用「假消息」或「假新聞」逃避監督，甚至以新聞監理的手段羈縻或削弱第四權，如何在任何制度中真正維護新聞自由，仍是新聞媒體的首要追求。

首日議程中，地緣政治議題引起諸多討論。在「台灣及鄰國的地緣政治挑戰」座談會上，中研院政治學研究所特聘研究員及創所所長吳玉山分析，美中競爭近期受到各自國內政治的影響，中國國家主席習近平進入第三任期，美國在去年結束期中選舉 ，雙邊都出現緩衝的政治空間。中山大學政治經濟系教授辛翠玲則擔憂美中台在軍事行動上擦槍走火，發生意料之外的衝突。

世界新聞出版協會主席Fernando de Yarza致詞時說，世界新聞年會選在國際緊張的氣氛下於台灣舉辦，彰顯年會對民主和新聞自由的支持；近期是一個對台灣，乃至於區域，甚至全球都非常重要的時期，中華民國 台灣與北京 間的關係，經常登上全球新聞的頭版，兩岸之間的緊張大大上升，地緣政治的狀況讓這個國家、人民，和所有關心民主的人高度戒備。

他表示，台灣民主社會在面對北京干涉時展現強大韌性，今年新聞年會在國際緊張氣氛下在台灣舉辦，彰顯出年會對民主和新聞自由的支持；國際媒體不辭千里來到台灣與會，也表現出對台灣的支持。Kahn接受本報專訪時表示，因為兩岸情勢的關係，台灣問題引起很多關注，導致對台灣的報導增加。