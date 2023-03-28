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黑白集／斷交部長如缺蛋主委 一路硬拗不負責

黑白集
宏都拉斯與台灣斷絕外交關係，這是外交部長吳釗燮任內的第7國。(本報資料照片)
宏都拉斯與台灣斷絕外交關係，這是外交部長吳釗燮任內的第7國。(本報資料照片)

宏都拉斯與台斷交，蔡政府上任以來已斷交9國，其中7國是在外長吳釗燮手上。早在上周，吳釗燮就說「政務官負起政治責任，天經地義」；斷交當天，又說「任何政治責任不會迴避」。這話聽起來很耳熟，不久前，農委會主委陳吉仲才因缺蛋危機說了幾乎一模一樣的話。

吳釗燮與陳吉仲，一位是「斷交部長」，一位是「缺蛋主委」。兩人屢屢宣示要負責，但迄今仍然安坐其位，不動如山；「責任」於他們如浮雲，不會掉在身上。同樣的情況，也發生在經濟部長王美花身上。兩次大跳電，王美花都自請處分，最後下台的卻是台電董事長。在蔡政府，「責任」已變成裝飾詞。

面對斷交與缺蛋，蔡政府的話術也很類似。缺蛋時，說國際都缺蛋，說是禽流感害的，就是不檢討決策。斷交時，怪中共打壓，怪友邦要錢，就是不怪自己的政策導致斷交。

在一片蛋荒中，綠營民代和側翼持續撒謊說「不缺蛋」，甚至說「吃太多蛋不健康」、「可用鴨蛋代替」。斷交亦然，邦交國所剩無幾，綠營便稱「實質交往最重要」，「斷交反而省錢」。看來，民進黨真的把邦交國當雞蛋，要鬧到荒才行。

邦交國當然不是雞蛋，但蔡政府從外交到民生一路硬拗，不免令人看破手腳。所謂解決問題、政治責任都是假，拗到底、保權位才是真。(轉載自聯合報)

邦交 雞蛋 流感

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