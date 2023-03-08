台存放美軍備？國防部長：危急狀況作法 未定案

國防部 長邱國正日前證實，台灣正與美方磋商，美軍擬把在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。邱國正昨天表示，在危急狀況下才會有這種作法，現在都還在評估研議，沒有定案。行政院長陳建仁說，台美都有維持印太地區自由開放的共同理念，所以會繼續合作；政府會努力備戰，才能避戰，要能戰，才能止戰。

陳建仁昨率閣員赴立法院施政報告並備詢。針對美軍擬把在東亞的軍備庫存，改存放到台灣，邱國正面對媒體詢問時表示，美國國防授權法中提到，在危急狀況下才會有這種作法，現在都還在評估研議，很多議題都可以研議，但還沒有定案。媒體追問，拋出這個議題是否故意講給中國聽？邱表示，他沒有這個意思。

邱國正昨答覆民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，他的表達沒有挑釁意味，國軍隨時都在備戰、應戰，「我是軍人出身，但我並不主張要作戰」，面對兩岸狀況，台方一再退讓，對方卻節節進逼的話，應該作出適當反應，這是應該要有的本分工作。

邱國正受訪時也說，國軍完全是防衛作戰態勢，不會主動挑釁，而是以和平理性態度面對；但如果對岸一再有動作，國軍的任務就是保衛國家，國軍不期望發生戰端，但也不容許對岸一再挑釁。

國民黨 立委羅明才質詢提到，有民眾陳情，兵單一等就是五個月以上，邱國正回答，假使有這樣的兵單，把兵單給他，他會做出解釋。