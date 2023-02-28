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AIT證實 美台日韓晶片會議本月中舉行

記者鄭媁／台北即時報導
在AIT的主持下，美方將於2月中旬主辦「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作組」視訊會議。圖為AIT處長孫曉雅。(本報資料照片)
在AIT的主持下，美方將於2月中旬主辦「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作組」視訊會議。圖為AIT處長孫曉雅。(本報資料照片)

美國在台協會（AIT）昨天證實，在AIT的主持下，美方於2月中旬主辦「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作組」視訊會議，來自美國、日本、南韓和台灣與會者皆共同參與。

「韓聯社」日前披露，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）的半導體供應鏈韌性工作組正式會議16日舉行，韓方首席代表由駐台北韓國代表部人士出席。

AIT昨天透過發言人聲明證實，在AIT主持下，美方在2月15、16日舉行「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」視訊會議，討論如何加強半導體行業的供應鏈，來自美國、日本、南韓和台灣的與會者和觀察員都參加討論。

外交部日前說明，由美國主導的「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」，在去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來的多次協調，在今年2月16日，進行工作小組的首次資深官員視訊會議。與會四方在會中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

經濟部官員轉述，台灣在會中提出，半導體是長而複雜的供應鏈，除製造端預警，建議機制要納入材料、設備等不同面向。

經濟部是由貿易局作為發言代表，會議歷時約1個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」。官員指出，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。

供應鏈 AIT 晶片

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