動員16歲以上學生…缺乏訓練 教官：找孩子當砲灰

教育部2月13日邀集所有地方教育主管人員開會，討論如何動員16歲以上在學學生，參加戰時工作，要將動員學生名冊確實填入國防部資訊系統，將來接受國防部運用。（本報資料照片）

16歲以上學生不分男女將投入戰時救護武器生產與保鄉戰鬥，由國防部 納管。一名軍訓教官表示，國防部戰時要動員這些孩子去作戰，那請問平時有什麼訓練的作法，可以讓孩子戰時有足夠的能力去應付？還是不管如何，找人先去當砲灰，讓年輕人在政府的無能下白白犠牲？

兒子是2005年年出生、剛好遇到「一年兵」的這名教官表示，令人疑慮的是，國防部戰時要動員這些孩子，請問平時有什麼訓練作法可讓孩子戰時有足夠能力去應付？還是不管如何，找人先去當砲灰？

陸軍中將退伍的立委吳斯懷 說，此舉理論上有價值，但規畫內容嚴重脫離現實，還在用八年抗戰時期的概念，去因應台海可能的衝突；更荒唐的是，過去的軍訓與護理課，目的就是培養這些觀念、建立相關體制，民進黨現在應該懸崖勒馬，停止廢除軍訓教官。

吳斯懷說，動員民眾從事非戰鬥勤務有其價值，但必須釐清，這些校園、地方的防護，和軍警關係為何？成員是否發給自衛武器？如果持有武器，就符合日內瓦公約的交戰人員身分，敵軍便可對其開火。另外每年只有八小時訓練，最基本概念都無法建立，到時要孩子去從事民防、協助軍隊，等於害他們去送死。

國防部所屬智庫「國防安全研究院」國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，美國也有國防教育 法，歐巴馬政府時曾經擴大，範圍甚至可包括初中，比台灣規定的16歲更廣。由於兵役法規定，18歲以上才能擔任軍人，因此不可能出現給中學生武器命其作戰的情況。

國際政治經濟學學者、淡江大學國際事務學院院長包正豪表示，國防部應先把後備動員做好，再來談這件事情比較有意義。退一步來說，16歲以上學生有多少曾經打過靶、能將槍枝分解結合保養或能歸零射擊？動員16歲學生的前例是二戰末期的納粹德國和日本的最後瘋狂，然後我們的政府拿來當成國防政策？想也知道這是「對內認知作戰」，一場戲而已。

兒子就讀大學的私校工會理事長尤榮輝表示，16歲以上學生納入服勤動員，看起來有助落實全民國防，但檢視108年高中全民國防教育課綱，除射擊實作外大都紙上談兵，無助提升國防能力，一旦發生戰爭，學生兵反而會拖累正規部隊，建議修改課綱，以培養學生實戰能力為主。