兩岸春暖花開？上海台辦副主任李驍東：我們期待

大陸上海市台辦副主任李驍東（右六）一行19日前往台北藝術中心參訪，結束後特地走到戶外和北藝中心「皮蛋豆腐」外觀合影。（記者邱德祥／攝影）

大陸上海市台辦副主任李驍東等人受邀到台參訪，今天拜會台北市長蔣萬安，對媒體問是否覺得兩岸「春暖花開」，李回應「就是兩邊的一起來努力，我們期待。」但前兩天行程變化大，和媒體、議員「捉迷藏」，有議員質疑行程黑箱，蔣萬安表示，行程跟陸委會都有共識，主要就是低調單純安全為原則。

李驍東一行人應北市府邀請，前天抵台訪問三天，原定晚間8時到上海燈區賞燈，卻提前三小時賞燈，民進黨 市議員何孟樺質疑行程「偷偷摸摸」，昨天上午赴台北市立聯合醫院仁愛院區PCR，又晚了42分鐘才抵達，隨後參訪士林台北藝術中心、共創辦公室等，也有類似情況。今天返陸前，拜會台北市長蔣萬安，行程同樣不公開。

媒體問李驍東是否覺得蔣萬安刻意迴避、兩岸關係已「春暖花開」了嗎？李回應，「一切聽台北市政府的」對兩岸關係，他說「期待」，但也不可能透過一個工作團體就會有很大變化，「就是兩邊一起來努力，我們期待。」

媒體追問為何市政參訪行程不公開，蔣萬安說，行程都經過陸委會核准。陸委會昨天表示，希望北市府針對這次行程秉持公開透明原則，適度對外說明，避免外界誤解。