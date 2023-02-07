新聞評論／恢復兩岸航點 蔡政府勿拿疫情推託

交通部長王國材日前表示，希望2023年達成來台旅客數破600萬人次，其中包含100萬陸客，但防疫指揮中心仍不開放陸客來台。圖為桃園機場旅行團領隊帶團。（記者季相儒／攝影）

新內閣上任，交通部長王國材說，今年訪台旅客目標600萬人次，其中包括百萬陸客，歡迎陸客訪台。大陸「中國航空運輸協會」隨後致函台灣，提議恢復兩岸航點；國台辦也稱疫情 已趨平穩，要求廣州等16個台胞較集中的航點優先復航。未料，台民航局卻官腔官調答稱，已收到「申請」，正在討論中；交通部也說，還在考慮運量問題，評估妥善就會開放。

弔詭的是，恢復兩岸航點，對岸倒成了「請求方」，而台方則是「准駁者」，彷彿手握審批的生殺大權。事實上，目前台方仍未開放陸客觀光 或自由行，恢復航點造福的都是台灣同胞，蔡政府何以要把姿態擺這麼高？如果王國材提出「百萬陸客」的目標，但政府卻卡著航點和陸客不想開放，那麼，這百萬陸客的數字豈不是「說心酸」的嗎？

陸方要求的16個航點目前尚未公布，但據悉，除了廣州、南京、杭州、福州、武漢、鄭州、合肥、海口、西安、瀋陽、長沙及哈爾濱等12個省會外，另四個航點，重慶是直轄市，深圳是中國矽谷，無錫是製造業重鎮，寧波更是全球與中國吞吐量第一大港，每個航點都是台商匯聚之地。這些航點，若根據台商往返需要、未來爭取陸客訪台觀光需要，乃至台灣民眾赴陸探親和觀光需要，分階段次第開放，應該都是務實且必要的作法。

蔡政府官員的態度卻南轅北轍，相互矛盾。陸委會主委邱太三聲稱，會恢復的「不只有16個航點」，但希望陸方更公開疫情。王國材則說，目前開放的四航點搭乘率都在五成以下，一次增加為16航點，可能有些航線沒人搭乘。這兩種說法，是雙方忘了「對嘴」，還是劇本仍未寫好，只好各唱各的調？

邱太三的態度看似積極，但拿疫情為由阻擋，卻是刻意推託。事實上，根據台入境旅客確診統計，自陸入境旅客的確診率已降到2％以下，與其他國際旅客沒有差異；再拿疫情阻擋，已失去正當性。至於王國材的理由，則明顯邏輯不通。目前開放的四航點之所以搭乘率不高，主要是台胞分布在大陸不同廣袤地區，光是到達航點之內陸交通就要耗掉許多金錢、時間和精力，極其不便。若能多增加幾個對岸區域性樞紐航點，包括准許台商台胞利用金馬小三通返台，才真正有助於台胞返鄉的便利性和經濟性。

值得注意的是，近期北京 對台政策，在軍事面雖仍強硬依舊，但在政經面已有放軟的趨勢。例如，新任國台辦主任宋濤親赴廈門會晤金門縣長陳福海及立委陳玉珍，並即時解禁63家台灣食品企業輸陸，明顯釋放善意。其後，中國航空運輸協會主動致函台方提議開放16航點，也顯示對岸在打破兩岸僵局上採取了主動權，不再是鐵板一塊。蔡政府若繼續以「抗中保台」阻擋兩岸交流，將受到民眾厭惡。

三年大疫，不僅阻斷兩岸客貨往來，也嚴重撕裂兩岸感情。三年前，蔡政府以防疫為由，將大陸兩岸航點從六十一個縮減到四個，醜化中國的政治大戲也隨之登場。當時，為撤離武漢台商和眷屬的返台包機被視為「瘟機」，以「小明」為代名詞的陸配子女遲遲無法返台。對此，北京用「以疫謀獨」概括蔡政府的舉措，蔡政府則繼續建構「抗中」堡壘。但選民並不盲目，人們看穿蔡政府犧牲人民的利益來營造民進黨的利多，這正是民進黨去年底大敗的主要原因之一。

被疫情封鎖的世界已宣告解封，大陸已是全球最後一個解封的國家，蔡政府的步調難道要比它更慢？