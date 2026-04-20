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馬英九基金會籲3人小組盡速完成調查報告 要蕭旭岑別再放話

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九日前指派戴遐齡擔任代理執行長。（本報資料照...
馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九日前指派戴遐齡擔任代理執行長。（本報資料照片/ 記者潘俊宏攝影）

馬英九基金會人事案爭議延燒，13日董事會僅董事長馬英九一人出席而流會。馬英九今再發布聲明，呼籲三人調查小組儘速完成有關事證的調查報告；並表示，不要再透過媒體或特定人士持續散布足以貶損基金會或他名譽的言論，藉此影響調查結果的正確性。

三人調查小組成員的三位董事薛香川、尹啟銘、李德維。

聲明指出，有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，馬英九基金會除在3月27日的董事會中已揭露相關事證及人證的資料外，亦於今年4月8日、4月14日，二度將相關事證，分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事（含三人調查小組）參考。

並於4月17日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事，由於三人小組至今仍未針對上開事證的真實性展開調查，因此，他特此呼籲三人小組儘速完成有關事證之調查報告。

聲明提到，請蕭旭岑、王光慈二人透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，不要再透過媒體或特定人士持續散布足以貶損基金會或本人名譽之言論，藉此影響調查結果的正確性。

聲明表示，馬英九以及馬英九基金會將秉持毋枉毋縱的精神處理此事，若調查違反財政紀律的事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈二人的清白。

馬英九今再發布聲明，呼籲三人調查小組儘速完成有關事證的調查報告；並表示，不要再透...
馬英九今再發布聲明，呼籲三人調查小組儘速完成有關事證的調查報告；並表示，不要再透過媒體或特定人士持續散布足以貶損基金會或他名譽的言論，藉此影響調查結果的正確性。（馬英九提供）

馬英九

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