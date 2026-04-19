綠營推沈伯洋選北市 基層憂本命區也破防

立委沈伯洋可能出戰台北市長選舉，綠營基層憂心連本命區都不保。（本報資料照片）

民進黨 可能派不分區立委沈伯洋出戰台北市長選舉，但基層憂心，沈伯洋有仇恨值過高問題，加上近日民進黨深陷共諜案，賴政府上任以來，種種不利因素持續疊加，恐讓北市本來就藍大於綠的選情更為艱辛，甚至首都「最後本命區」大同區也破防。

北市選戰已現火藥味，聯電創辦人曹興誠是首位勸進沈伯洋出戰，昨再表示，沈是民進黨不二人選，並稱蔣萬安不敢跟沈伯洋辯論，媒體昨問蔣萬安回應，蔣反問媒體笑說「知道我最不敢跟誰辯論嗎？」，再自答「我太太」。

相較蔣萬安輕鬆應對，國民黨 北市議員柳采葳反批，曹興誠不顧民進黨內部擔憂，為了力挺他的青鳥好朋友沈伯洋選台北市長，思路愈來愈曲折，2022年台北市長選舉辯論後，多份民調顯示蔣萬安表現最佳。

綠營內部的確蔓延憂心，當年市長選舉，蔣萬安橫掃11個行政區，民進黨候選人陳時中 唯一在大同區比蔣多得4830票，堪稱綠營首都最後「本命區」，但「本命區」如今風波不斷，包括贏得民進黨台北市中山大同議員初選的朱政騏，竟捲入共諜案，讓選情出現變數。

有民進黨議員直言，沈伯洋理論上應能守住綠營在北市基本盤，但陳時中當時是全國知名人物，且在疫情期間有實質貢獻，沈雖住在台北市但過去與地方沒有連結，也沒選舉過，恐怕也會成為開票結果關鍵。

黨內人士指出，北市是英系的大本營，若隸屬新潮流沈伯洋參選，團隊幕僚要能夠帶動組織盤，最近英系推派與沈交好的民進黨立委吳沛憶出來參選北市黨部主委，或許是兩派系間最大公約數，派系的合作也左右這場選戰成敗。