賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德總統將於4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境。(記者周佑政／攝影)

賴清德 總統將於4月22日至27日訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，出訪主題為「台史同慶、攜手共榮」之旅。外交部次長吳志中表示，這次總統出訪是直飛，沒有過境，因為是參加史國國王恩史瓦帝三世登基40年等慶典，賴清德自然會在慶典上與其他國家元首見面、問候甚至是交換意見。

總統府發言人郭雅慧表示，今年是我國與史瓦帝尼建交58周年，也適逢是瓦帝尼國王恩史瓦帝58歲生日，為了慶祝史王登基40周年及史王58歲華誕慶典，史國在24日到26日有一系列的慶祝活動。

由於史王在2024年曾應邀到台灣參加賴清德的就職大典，加上今年史王以親簽信函誠摯邀請賴清德在史國重要時刻出席相關慶典，為了積極正面回應史王熱情邀約，同時也展現對邦交國的重視，持續深化兩國緊密友好的夥伴關係，也希望為雙邊合作在既有的基礎上注入新的動力，賴清德決定在22日到27日率團訪問史瓦帝尼。

郭雅慧指出，賴清德期許此行能達成三個共榮目標。第一，安全共榮，台史兩國在農業、工業、教育、婦女賦權及再生能源等領域，累積具體且豐碩的成果，未來會進一步合作，興建「戰略儲油槽」，提升史國能源安全，也促進永續發展。

郭雅慧說，第二，經濟共榮，未來台灣將會在史國推動台灣產業創新園區，協助台商布局全球、連結非洲市場。第三，數位共榮。台灣是全球科技供應鏈的重要節點，也要協助史瓦帝尼導入數位醫療、遠距醫療等系統，縮短數位落差，守護友邦人民健康。

這次訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長江文若、國安會副秘書長李問以及郭雅慧。吳志中表示，這次並未邀請朝野立委隨行。

吳志中表示，推動元首外交， 一向是政府重點外交工作。賴清德上任後第一次出訪史瓦帝尼，意義非凡。外交部秉持安全、尊嚴、舒適及便利等原則規畫總統出訪事宜，這次賴清德出訪是直飛，沒有過境。

媒體詢問，賴清德訪團直飛史國是否會途經中東。吳志中說，一定會避免危險的狀況，不會飛越中東地區，會直接飛往史國。