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陸釋對台利多 盧秀燕籲民進黨政府「不要為反對而反對」

記者吳傑沐范榮達／苗栗13日電
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台中市長盧秀燕（中）12日深夜到拱天宮參香，恭送白沙屯媽祖起駕出發北港朝天宮進香...
台中市長盧秀燕（中）12日深夜到拱天宮參香，恭送白沙屯媽祖起駕出發北港朝天宮進香。（記者吳傑沐／攝影）

「鄭習會」後，大陸宣布10項惠台措施，台中市長盧秀燕定義國民黨主席鄭麗文出訪大陸是「圓滿成功的」，希望民進黨政府以台灣蒼生與台灣經濟為念，不要為反對而反對。

白沙屯媽祖徒步北港朝天宮進香活動，12日深夜起駕出發，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華，及立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦等人，晚間都到拱天宮參香、恭送起駕，受到苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍，與在場信眾熱烈歡迎。

盧秀燕停下腳步受訪透露三個願望，她說，定義鄭麗文出訪大陸是圓滿成功的，陸方釋出10項惠台措施，希望民進黨政府以台灣蒼生與台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接大陸更落實。

她說，白沙屯媽祖非常靈願，因此她在鍾東錦及廟方邀請下，特別選擇在最虔誠的時間，也就是夜晚子時，恭送媽祖起駕，她會為民眾祈求國泰民安、風調雨順、兩岸和平、祈求台灣安全。因為白沙屯進香路線不固定，台中市警方會把服務範圍拉得很大很大，讓媽祖及數十萬信徒，出入台中市平安順利。

蔣萬安 李四川 白沙屯媽祖

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